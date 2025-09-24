На западной оконечности острова Перро находится уникальный дом — бывшая ветряная мельница, построенная в 1767 году и тщательно переоборудованная в частное жилище.

Сейчас объект выставлен на продажу, давая редкую возможность приобрести кусочек истории провинции Квебек, будучи единственной ветряной мельницей в регионе, переоборудованной в жилой дом.

Большинство остальных сохранившихся мельниц в Квебеке — около 18 — используются как музеи или объекты наследия, например, мельницы в Пойнт-Клере и Пуэнт-дю-Мулен открыты для посетителей и служат образовательным целям. В отличие от них, мельница на острове Перро оказалась под угрозой сноса в 1950-х годах, но была куплена местным ветераном всего за 100 долларов. Он аккуратно разобрал мельницу по камню, перевёз и заново построил её как семейное жилище, сохранив каждую деталь.

Дом сочетает в себе историческое очарование и современные удобства: толстые каменные стены окружают три спальни и полторы ванные комнаты, расположенные по оригинальному плану мельницы. Глубоко посаженные окна и высокие потолки заливают внутреннее пространство светом, а дровяной камин добавляет уюта. Снаружи сохранилась классическая круглая форма с конической крышей, которая придаёт дому сказочный вид на участке почти в полакра.

Обновления, включая двойной гараж и современную кухню, делают дом комфортным для жизни, при этом каменная кладка напоминает об истории здания. Такая смесь старого и нового подчеркивает исключительность объекта: он единственный ветряк в Квебеке с жизнью второй эпохи как жилого дома, в то время как другие мельницы остаются памятниками.

В условиях типового рынка недвижимости мельница на острове Перро выделяется не только архитектурой, но и своей связью с более чем 250-летней историей региона. Это светлый пример сохранения и переосмысления наследия, показывающий, как старейшие памятники могут находить применение в современности. Пока мельница ждёт новых владельцев, она продолжает символизировать стойкость прошлого и обещание уникального будущего.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG