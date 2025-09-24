Лидер партии Ensemble Montréal и кандидат в мэры Монреаля Сорая Мартинес Феррада представила планы по наведению порядка в городских дорожных работах, вскоре после отчёта аудитора, указывающего на плохое управление и неэффективное планирование состояния дорог города.

На пресс-конференции, состоявшейся на углу улиц Пил и Сент-Катрин в районе, который уже долгое время находится в состоянии ремонта, Мартинес Феррада подчеркнула усталость жителей от неожиданного закрытия дорог и бесконечных строительных работ.

Мэр района Сен-Лоран Алан ДеСоза заявил, что цель инициативы — “исключить оранжевый конус из символов Монреаля”. Мартинес Феррада добавила, что необходимо восстановить порядок и координацию всех строительных проектов в городе.

Среди предложенных мер — полный учёт всех строительных площадок в первые 100 дней её возможного мэрства, запрет на повторные раскопки на одном и том же участке мира за пять лет, кроме случаев крайней необходимости, а также использование качественных материалов, адаптированных к климату города, чтобы снизить необходимость повторных ремонтов.

Также было предложено введение системы оперативного информирования жителей и предпринимателей о строительных работах с помощью QR-кодов на всех вывесках с указанием подрядчиков.

Кандидат от округа CDN-NDG Александр Теодореско отметил, что город намерен использовать возможности университетских исследовательских центров и бизнес-сообщества для превращения Виль-Мари в «лабораторию инновационных решений» в сфере управления строительством.

Обсуждение инициатив произошло на фоне сразу нескольких масштабных проектов, включая продолжительный ремонт эстакады Декари и восьмилетнюю реконструкцию резервуара Мактавиш.

Мартинес Феррада подчеркивает необходимость ускорить реализацию работ и на примере строительства мостов, которые могут быть завершены быстрее, чем дорожные ремонтные работы, критикует нынешнюю систему.

Её слова совпадают с позицией ДеСозы о том, что Монреаль должен раз и навсегда избавиться от образа оранжевого конуса, символизирующего бесконечные строительные работы и неудобства для горожан.

