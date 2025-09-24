Трагедия в Лонгёе: 15-летний подросток Нооран Резаи погиб от рук полицейского

Семья, друзья и соседи до сих пор пытаются осмыслить гибель подростка Ноорана Резаи, застреленного полицейским Лонгёйля в минувшие выходные. Инцидент произошел возле пересечения улиц Жозеф-Деньо и Монако днем в воскресенье.

По свидетельствам очевидцев, прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов немедленно стали вынимать оружие, обращаясь к группе подростков, после чего были слышны два выстрела. Никто не заметил у мальчиков оружия.

В настоящий момент полицейский, причастный к стрельбе, находится на больничном. Его статус будет пересмотрен после расследования, проводимого Независимым бюро расследований Квебека (BEI).

BEI возглавляет директор Бригитта Бишоп, которая провела пресс-конференцию, чтобы сообщить о ходе дела и призвать возможных свидетелей предоставить любую информацию или записи для расследования.

В ходе операции в правоохранительные органы поступил сигнал о группе, одетой в черное, с подозрением на наличие оружия в общественном месте. На месте были найдены бейсбольная бита, маски и рюкзак, но огнестрельное оружие принадлежало только полицейскому.

Видеозаписи, полученные следователями, подтверждают факт оказания первой помощи пострадавшему полицейским до приезда скорой. Однако, когда молодой человек был транспортирован в больницу, там была констатирована его смерть.

Свидетели и близкие описывают Ноорана как доброго, жизнерадостного юношу, который не представлял угрозы. Официальное расследование продолжается.

Любая предоставленная доказательная база поможет в прояснении обстоятельств трагедии и окажет содействие справедливому рассмотрению дела.

Телефон и онлайн-платформа BEI доступны для всех, кто располагает сведениями по делу.

