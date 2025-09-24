Здоровье под угрозой: новый отзыв на заражённые сальмонеллой фисташки в Монреальском регионе

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности Квебека (MAPAQ) совместно с Инспекцией продуктов питания города Монреаль предупреждают жителей о риске заражения сальмонеллой из-за двух новых отзывов продуктов с фисташками, продаваемых на территории региона.

Отзыв касается фисташек, продаваемых оптом компанией Aliments Best Nuts Inc. в магазине на бульваре Сент-Жан, Доллар-де-з-Ормо, где продукция продавалась до 1 августа, а также вакуумно упакованных фисташек от Marché 786, расположенного на улице Жан-Талон, продававшихся до 3 сентября.

Эти меры последовали за рядом других отзывов по всей Канаде из-за массовой вспышки сальмонеллёза, связанной с заражёнными фисташками и товарами на их основе. Общее число заразившихся составляет около 79 человек, из них 55 — в Квебеке, при этом большинство заболевших — женщины. 11 пациентов были госпитализированы.

Несмотря на то что продукция может не иметь признаков порчи или подозрительного запаха, её употребление представляет серьёзный риск для здоровья. Инфекция часто вызывает лихорадку, боли в животе, тошноту, диарею и может привести к осложнениям, особенно у детей, беременных женщин, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Владеющие подозрительной продукцией призываются вернуть её в точку покупки или утилизировать, и при наличии симптомов обратиться к врачу.

Этот случай подчёркивает важность осторожности при покупке и употреблении продуктов с фисташками на фоне продолжающейся общенациональной вспышки сальмонеллёза.

Дополнительная информация и полный список отзывов доступны на официальных сайтах MAPAQ и Агентства по инспекции продуктов Канады.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG