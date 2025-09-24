Подписаться на рассылку
Правительство Квебека отреагировало на массовое недовольство владельцев домашних бассейнов

Olga Ouspenski Сен 24, 2025 Недвижимость

Правительство Квебека отреагировало на массовое недовольство владельцев домашних бассейнов: новая дата введения строгих норм безопасности переносится — у владельцев появится дополнительный год для приведения своих бассейнов в соответствие с правилами.

Согласно заявлению министра муниципальных дел Женевьев Гильбо, никто не получит штраф до осени 2026 года. Законопроект, предусматривающий отсрочку, будет представлен позже этой осенью и вступит в силу только после его принятия парламентариями.

Главное о новых правилах безопасности бассейнов

  • Обязательная ограда вокруг всех бассейнов (включая старые, построенные до 2010 года), если высота борта < 1,2 м.

  • Высота ограды: минимум 1,2 м.

  • Расстояние между прутьями: максимум 10 см; даже разница в 1-2 мм приводит к несоответствию.

  • Ворота: обязательное автоматическое закрытие и замок.

  • Типы бассейнов: все частные бассейны — заглублённые, наземные < 1,2 м, разборные < 1,4 м.

  • Сроки: осень 2026 года (через год после новых положений).

  • Штрафы: минимум 500 $ за несоблюдение (в отдельных случаях — до 5 000 $).

Основные сложности и недовольства

  • Владельцам приходится тратить крупные суммы, иногда из-за разницы в пару миллиметров.

  • Дефицит материалов, очередь к монтажникам из-за высокого спроса.

  • Семь муниципалитетов уже приняли решения о переносе сроков.

Советы владельцам бассейнов

  • Не откладывать подготовку к осени 2026: спрос на услуги будет расти.

  • За справкой и инспекцией — можно обратиться в свой муниципалитет бесплатно.

  • Проверить самую актуальную информацию на сайте правительства Квебека.

Новые правила направлены на снижение числа несчастных случаев, особенно среди детей и подростков, и защите семей от рисков утопления.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

