Правительство Квебека отреагировало на массовое недовольство владельцев домашних бассейнов

Согласно заявлению министра муниципальных дел Женевьев Гильбо, никто не получит штраф до осени 2026 года. Законопроект, предусматривающий отсрочку, будет представлен позже этой осенью и вступит в силу только после его принятия парламентариями.
Главное о новых правилах безопасности бассейнов
-
Обязательная ограда вокруг всех бассейнов (включая старые, построенные до 2010 года), если высота борта < 1,2 м.
-
Высота ограды: минимум 1,2 м.
-
Расстояние между прутьями: максимум 10 см; даже разница в 1-2 мм приводит к несоответствию.
-
Ворота: обязательное автоматическое закрытие и замок.
-
Типы бассейнов: все частные бассейны — заглублённые, наземные < 1,2 м, разборные < 1,4 м.
-
Сроки: осень 2026 года (через год после новых положений).
-
Штрафы: минимум 500 $ за несоблюдение (в отдельных случаях — до 5 000 $).
Основные сложности и недовольства
-
Владельцам приходится тратить крупные суммы, иногда из-за разницы в пару миллиметров.
-
Дефицит материалов, очередь к монтажникам из-за высокого спроса.
-
Семь муниципалитетов уже приняли решения о переносе сроков.
Советы владельцам бассейнов
-
Не откладывать подготовку к осени 2026: спрос на услуги будет расти.
-
За справкой и инспекцией — можно обратиться в свой муниципалитет бесплатно.
-
Проверить самую актуальную информацию на сайте правительства Квебека.
Новые правила направлены на снижение числа несчастных случаев, особенно среди детей и подростков, и защите семей от рисков утопления.
