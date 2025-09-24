Правительство Квебека отреагировало на массовое недовольство владельцев домашних бассейнов: новая дата введения строгих норм безопасности переносится — у владельцев появится дополнительный год для приведения своих бассейнов в соответствие с правилами.

Согласно заявлению министра муниципальных дел Женевьев Гильбо, никто не получит штраф до осени 2026 года. Законопроект, предусматривающий отсрочку, будет представлен позже этой осенью и вступит в силу только после его принятия парламентариями.

Главное о новых правилах безопасности бассейнов

Обязательная ограда вокруг всех бассейнов (включая старые, построенные до 2010 года), если высота борта < 1,2 м.

Высота ограды : минимум 1,2 м.

Расстояние между прутьями : максимум 10 см; даже разница в 1-2 мм приводит к несоответствию.

Ворота : обязательное автоматическое закрытие и замок.

Типы бассейнов : все частные бассейны — заглублённые, наземные < 1,2 м, разборные < 1,4 м.

Сроки : осень 2026 года (через год после новых положений).

Штрафы: минимум 500 $ за несоблюдение (в отдельных случаях — до 5 000 $).

Основные сложности и недовольства

Владельцам приходится тратить крупные суммы, иногда из-за разницы в пару миллиметров.

Дефицит материалов, очередь к монтажникам из-за высокого спроса.

Семь муниципалитетов уже приняли решения о переносе сроков.

Советы владельцам бассейнов

Не откладывать подготовку к осени 2026: спрос на услуги будет расти.

За справкой и инспекцией — можно обратиться в свой муниципалитет бесплатно.

Проверить самую актуальную информацию на сайте правительства Квебека.

Новые правила направлены на снижение числа несчастных случаев, особенно среди детей и подростков, и защите семей от рисков утопления.

