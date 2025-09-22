Рост цен на жильё в Монреале: почти как в Нью-Йорке

Недавний рейтинг финансового сайта, основанный на соотношении цены недвижимости к среднему доходу домохозяйств, поставил Монреаль на седьмое место среди крупнейших городов Америки по дороговизне жилья. С показателем 7,2, город почти сравнялся с Нью-Йорком — лидером данного рейтинга с коэффициентом 7,7.

По данным исследования, выше Монреаля расположились Ванкувер (13,5), Лос-Анджелес (10,7) и Торонто (10,4). Экономисты отмечают, что между ростом цен на жильё и доходами населения возникло значительное рассогласование, а доступность жилья стремительно снижается.

Эксперт HEC Montréal Амине Уазад указывает, что для полноты картины необходимо учитывать также процентные ставки, доходность от аренды, страховые взносы и муниципальные налоги. Однако сам показатель цены к доходу остаётся важным индикатором доступности недвижимости.

Другие источники подтверждают это: например, согласно Банку Канады, в Ванкувере ежемесячные ипотечные платежи достигают 92,9% от медианного дохода семьи, тогда как в Монреале — 43,4%.

Рост цен на жильё связан с политикой снижения процентных ставок после кризиса 2008 года, что привело к увеличению спроса и цен, а рост заработков за этим не поспел. Также отмечается, что в Канаде слишком много инвестиций направлено в недвижимость, а не в высокотехнологичные отрасли экономики, которые могли бы обеспечить более высокие доходы.

В Монреале приток населения ускоряется, а предложение жилья остаётся относительно стабильным, что создаёт дополнительное давление на рынок. Вместе с тем, город активнее других канадских мегаполисов развивается в сфере нового строительства, что поддерживает рынку некоторую динамику.

Эксперты подчеркивают, что строгие нормы зонирования и административные барьеры тормозят развитие жилой застройки, усугубляя доступность жилья как в Монреале, так и во многих других городах Канады.

Несмотря на это, Монреаль остаётся одним из наиболее доступных крупных городов по сравнению с другими региональными рынками, и многие считают его одним из лучших мест для жизни в Канаде, хотя ситуация с продажами заметно ухудшилась за последние годы.

