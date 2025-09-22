Microsoft создает крупнейший в мире ИИ-центр обработки данных в Висконсине

Корпорация Microsoft приступила к строительству уникального центра обработки данных под названием Fairwater, который станет флагманским объектом глобальной сети ЦОД, специально ориентированных на задачи искусственного интеллекта.

Расположенный в Маунт-Плезанте, штат Висконсин, комплекс займет территорию в 315 акров и объединит три огромных здания площадью 1,2 миллиона квадратных футов.

Fairwater не похож на традиционные ЦОДы: он функционирует как единый мощнейший суперкомпьютер, объединяющий сотни тысяч графических процессоров NVIDIA Blackwell (GB200). Каждый сервер содержит 72 GPU, соединенных через быструю технологию NVLink с пропускной способностью 1,8 Тб/с на соединение и общей памятью 14 ТБ на стойку. Такая архитектура позволяет обрабатывать до 865 000 токенов в секунду — показатель, который превосходит мощность современных суперкомпьютеров в десять раз.

Для эффективного охлаждения высокоплотного оборудования Microsoft внедрила закрытую систему жидкостного охлаждения с рекуперацией воды — около 90% ЦОДа охлаждается с минимальным расходом воды, а горячая жидкость рециркулируется через огромные вентиляторы. По словам компании, это вторая по величине водоохлаждаемая система в мире. Остальные 10% серверов охлаждаются естественным воздухом.

Проект демонстрирует огромные инвестиции Microsoft в развитие ИИ-инфраструктуры: на первый центр было выделено 3,3 миллиарда долларов, а в течение следующих трёх лет корпорация планирует вложить ещё более 4 миллиардов в строительство второго центра такого же масштаба, увеличив суммарные вложения в Висконсин до 7 миллиардов долларов.

Средства электроэнергии для комплекса Q погодозащищены — Microsoft реализует проекты возобновляемой энергетики, включая солнечную электростанцию мощностью 250 МВт в Портидж-Каунти, чтобы полностью компенсировать потребление энергии из невозобновляемых источников.

Fairwater станет эталоном для будущих AI-ЦОДов, которые Microsoft планирует построить более чем в 70 регионах по всему миру. Комплекс обеспечит уникальные возможности для тренировки передовых ИИ-моделей, что позволит ученым и инженерам создавать инновационные решения в области медицины, науки и технологий.

Таким образом, Microsoft задает новый стандарт для ИИ-инфраструктуры, сочетая рекордные вычислительные мощности, энергоэффективность и экологическую устойчивость, что делает Fairwater одним из самых впечатляющих технологических объектов современности.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG