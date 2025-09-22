Канада запускает новый этап общественных консультаций по торговому соглашению с США и Мексикой

Министерство иностранных дел Канады объявило о начале второго этапа общественных консультаций, посвящённых Соглашению о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (CUSMA). Об этом 19 сентября 2025 года сообщил министр Доминик Леблан, ответственный за торговлю между Канадой и Соединёнными Штатами.

Первый этап консультаций проходил в Канаде в прошлом году, теперь же власти предоставляют канадцам возможность вновь высказаться по вопросам функционирования соглашения и поделиться своим мнением о его эффективности. Мнения граждан помогут подготовиться к совместному плановому обзору CUSMA, намеченному на 2026 год.

CUSMA, заменивший в 2020 году прежнее НАФТА, остаётся важным механизмом интеграции трёх стран, обеспечивая свободную торговлю с охватом более 500 миллионов потребителей и совокупным ВВП около 42 триллионов долларов. В 2024 году товарооборот между тремя странами вырос до 2,01 триллиона долларов, что на 4% больше, чем годом ранее.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада и Мексика закрепляют своё партнёрство с США и стремятся сделать сотрудничество ещё более справедливым и эффективным. Также в августе Канада объявила о снятии ответных пошлин на широкий перечень американских товаров, что служит знаком готовности к снятию торговой напряжённости с Белым домом.

Сроки сбора отзывов в Канаде продлятся с 20 сентября по 3 ноября 2025 года. При этом в США уже стартовали собственные консультации, которые продлятся 45 дней и завершатся публичными слушаниями в ноябре. Совместный обзор соглашения запланирован на 1 июля 2026 года.

Общественные консультации призваны позволить промышленным лидерам, предпринимателям, рабочим и обычным гражданам внести вклад в модернизацию и адаптацию CUSMA к меняющимся глобальным условиям и экономическим вызовам.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG