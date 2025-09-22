21 сентября 2025 года премьер-министры трёх стран — Кир Стармер (Великобритания), Энтони Альбанезе (Австралия) и Марк Карни (Канада) — почти одновременно объявили о признании Палестины как независимого и суверенного государства. Этот шаг стал частью скоординированных международных усилий по возрождению надежды на мир между израильским и палестинским народами и продвижению решения конфликта путем создания двух государств.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что признание Палестины направлено на возрождение принципа «два государства для двух народов». Он при этом ясно заявил, что исламистское движение ХАМАС не должно иметь никакой роли в управлении Палестиной и пообещал расширить санкции в отношении руководителей этой организации. По его словам, это признание — не награда для ХАМАС, а противоположность его злобным планам.

Австралийский премьер Энтони Альбанезе вместе с министром иностранных дел Пенни Вонг заявили, что Австралия признаёт «законные и давние чаяния народа Палестины» к созданию собственного государства. Они отметили, что акцент ставится на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, захваченных в теракте 7 октября 2023 года. Признание Палестины Австралией — часть широкой международной координации, направленной на достижение прочного мира и безопасности.

Марк Карни, премьер-министр Канады, заявил, что нынешнее израильское правительство «методично работает над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства», ведя незаконную политику расширения поселений на Западном берегу и причинив гуманитарные страдания в Газе. В этом контексте Канада признаёт Государство Палестина и предлагает партнёрство для построения мирного будущего и для Палестины, и для Израиля. При этом Карни подчеркнул, что канадское признание соответствует принципам самоопределения и правам человека, зафиксированным в Уставе ООН, и не является панацеей, но весомым шагом в международных усилиях по решению конфликта.

ВО многом этот шаг следует международной тенденции — накануне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке ряд стран, включая Португалию и Францию, также намерены признать государственность Палестины. Такой подход поддерживает надежды на возрождение переговоров и создание двух государств на основе мира и безопасности.

Признание Палестины Великобританией, Австралией и Канадой, как отмечает международная пресса, является важным политическим заявлением в поддержку национального суверенитета палестинского народа и попыткой сохранить шансы на долгосрочное мирное урегулирование в сложном ближневосточном конфликте.

