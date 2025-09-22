Российские конькобежцы и шорт-трекисты допущены к олимпийскому отбору в Канаде

Российские спортсмены по конькобежному спорту и шорт-треку получили разрешение на участие в отборочных стартах на Олимпийские игры 2026 года — им выдали визы для въезда в Канаду, где в октябре и ноябре пройдут важнейшие этапы мировой серии. Об этом сообщает Союз конькобежцев России.

С 16 по 19 октября в Монреале состоится этап Мирового тура по шорт-треку, где спортсмены начнут борьбу за олимпийские лицензии. Следующий крупный старт — этап Кубка мира по конькобежному спорту, который пройдет в Калгари с 21 по 23 ноября. Именно эти соревнования имеют определяющее значение для отбора на Олимпиаду: по результатам серии стартов определяются квоты для участия в главных зимних Играх четырехлетия.

Международный союз конькобежцев (ISU) считает, что допуск россиян к мировым стартам считается важным прецедентом и победой спортивного принципа — несмотря на сложную международную ситуацию, спортсмены получают шанс доказать свое мастерство на равных с сильнейшими соперниками.

Для российских конькобежцев и шорт-трекистов эти этапы станут не только спортивным экзаменом, но и возможностью вновь заявить о себе на мировой арене.

В Союзе конькобежцев России отметили, что команда проходит подготовку в штатном режиме и нацелена на успешное выступление. Спортсмены и тренеры выражают надежду, что спортивные результаты и принципы честной борьбы снова окажутся выше политических разногласий.

Предстоящие старты в Канаде обещают стать одними из самых интригующих этапов олимпийского отбора для российских атлетов — и, возможно, принесут новые страницы в историю отечественного спорта.

