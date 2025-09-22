Канада изменила правила иммиграции для украинцев: проверка военной службы

С 23 октября 2024 года власти Канады прекратили принимать от граждан Украины заявления на постоянное проживание по линии родства. Теперь украинцы, желающие переехать в страну на постоянной основе, могут воспользоваться только действующими иммиграционными программами при условии соответствия всем стандартным критериям отбора.

В Министерстве по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады уточнили, что такое решение связано с переходом к единым требованиям для всех заявителей. Вместе с тем ведомство подтвердило: сотрудники иммиграционной службы оставляют за собой право запрашивать у украинцев информацию о прохождении военной службы.

«Хотя подтверждение военной службы не является обязательным документом при подаче заявления, сотрудники иммиграционной службы вправе затребовать данные о службе, официальное подтверждение отсрочки или увольнения из армии», — заявили в пресс-службе министерства.

В последнее время украинская диаспора в Канаде сообщает о случаях, когда иммиграционные органы рассылают заявителям специальные формы, где требуется указать, служил ли человек в Вооружённых силах Украины, в каких подразделениях числился, имел ли отсрочку или официальное освобождение. В случае неполного заполнения формы заявители получают письмо с требованием в течение семи дней предоставить недостающие документы: военный билет или иное официальное подтверждение.

По словам представителей украинских сообществ, такие запросы вызывают обеспокоенность у соискателей, опасающихся обвинений в возможном уклонении от службы на родине. В то же время власти Канады подчёркивают, что каждое заявление рассматривается индивидуально, а обязанность представить все необходимые документы полностью лежит на заявителе.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG