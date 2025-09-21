Впервые за шесть месяцев Банк Канады объявил о снижении ключевой процентной ставки — регулятор уменьшил её с 2,75% до 2,5%.

Это решение было ожидаемым на фоне признаков замедления экономической активности, ослабления рынка труда и снижения инфляционного давления в стране.

Как пояснил глава Банка Канады Тифф Маклем, инфляция в августе держится ниже целевого уровня 2%, а уровень безработицы достиг 7,1%. За последние два месяца экономике пришлось расстаться более чем со 100 тысячами рабочих мест, что стало тревожным сигналом для финансовых аналитиков. Кроме того, снижение объёма экспорта в США и риски, связанные с торговыми барьерами, способствовали решению смягчить монетарную политику.

Для владельцев ипотек с переменной ставкой и других кредитных продуктов это изменение означает более низкие ежемесячные платежи — либо прямое снижение процентов, либо ускоренное погашение основного долга без изменения суммы платежа. В долгосрочной перспективе новая политика может дать экономию в десятки тысяч долларов, особенно тем, кто оформлял кредит в неблагоприятный для рынка период.

Уже сейчас многие банки пересматривают свои условия и предлагают покупателям зафиксировать выгодную ставку заранее. Ожидается, что следующий пересмотр процентной ставки Банка Канады состоится 29 октября. Экономисты допускают дальнейшее снижение ставки до середины 2026 года, если экономическая динамика не восстановится.

По мнению аналитиков, решение Банка Канады открывает новые возможности для заемщиков и поддерживает баланс между инфляционными рисками и ростом экономики, предоставляя жителям страны шанс на более доступные кредиты и ипотеку.