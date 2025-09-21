Город Сен-Лоран представляет «Видение 150»: план развития до 2043 года

16 сентября 2025 года мэр Сен-Лорана Алан ДеСоуза представил свое видение развития района до 2043 года на встрече с членами Торгово-промышленной палаты Сен-Лоран — Маунт-Роял. Мероприятие, получившее название «Сен-Лоран, видение 150», приурочено к предстоящему 150-летнему юбилею района.

Алан ДеСоуза отметил ключевые достижения последних 25 лет, распределив их на три сферы: развитие общественного транспорта, создание современных объектов для жителей и устойчивое развитие.

С начала 2010-х годов Сен-Лоран активно поддерживает проект электрического легкорельсового транспорта (REM). Сегодня на территории района расположены пять станций REM, что делает Сен-Лоран важным узлом транспортной сети Большого Монреаля.

Среди знаковых инфраструктурных проектов — Библиотека Буа и спортивный комплекс Сен-Лоран, получившие международные эко-сертификаты LEED Platinum и LEED Gold соответственно. Эти объекты показывают приверженность района качеству жизни, сохранению здоровья и культурному наследию.

Область устойчивого развития также занимает центральное место. Район ввел планы, начиная с 2004 года, включая разработку системы экологического менеджмента по стандарту ISO 14001, создание долгосрочного биоразнообразного коридора и план борьбы с климатическим кризисом на 2021-2030 годы. Сен-Лоран поощряет городское сельское хозяйство, разрешая его во дворах жилых домов и на крышах промышленных зданий.

Однако два амбициозных проекта до сих пор остаются нерешёнными: продление оранжевой линии метро до станции Bois-Franc и давно ожидаемое расширение бульвара Кэвендиш, согласованное четырьмя юрисдикциями, но до сих пор не реализованное.

Будущая стратегия развития «Видение 150» фокусируется на трёх приоритетах:

Создание углеродно-нейтральной, цикличной территории, максимально экономящей ресурсы и снижающей выбросы парниковых газов;

Укрепление роли Сен-Лорана как центра инноваций в аэрокосмической, фармацевтической и IT-сферах, включая развитие Центра промышленной экспертизы и Зоны аэрокосмических инноваций;

Обеспечение комфортной и разнообразной среды для жизни, в том числе через развитие транспортно-ориентированных районов (TOD) у станций метро и REM, которые создадут рабочие места и бизнес-сервисы.

Особое внимание уделяется революционному влиянию искусственного интеллекта, который, по словам мэра, откроет новые возможности и кардинально изменит образ жизни и управление территорией.

Алан ДеСоуза пригласил жителей делиться своими прогнозами и пожеланиями, которые будут сохранены в новой капсуле времени к празднованию 150-летия района. Он выразил уверенность в приходе новой эпохи для Сен-Лорана, содействующей развитию инфраструктуры и инноваций, поддерживая местный бизнес и повышая привлекательность района.

Таким образом, Сен-Лоран готовится к масштабному развитию, соединяя прошлое, настоящее и будущее в своем видении устойчивого и высокотехнологичного сообщества.

