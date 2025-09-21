В 2026 году программы лояльности Tim’s Rewards и Triangle Rewards будут объединены

Две крупнейшие канадские компании, Tim Hortons и Canadian Tire, готовят для своих клиентов выгодное изменение, которое должно значительно изменить ваши ежедневные покупки. Уже в 2026 году программы лояльности Tim’s Rewards и Triangle Rewards будут объединены, что позволит пользователям обоих сервисов связывать свои аккаунты и получать дополнительные бонусы.

Согласно пресс-релизу Canadian Tire, связав аккаунты, участники смогут зарабатывать Canadian Tire Money (CTM) при покупке в Tim Hortons, а также получать эксклюзивные предложения из обеих программ. Владельцы Triangle Mastercard будут получать дополнительные бонусы при оплате заказов на Tim Hortons.

Проще говоря, при покупке утреннего кофе и закусок в Tim Hortons можно будет не только накапливать обычные баллы Tim’s Rewards, но и получать CTM — своеобразные «канадские деньги», которые удобно тратить в магазинах Canadian Tire. Эта инновация позволяет фактически «дважды» накапливать вознаграждения за одну и ту же покупку.

На сегодняшний день Triangle Rewards насчитывает почти 12 миллионов участников, а миллионы канадцев еженедельно используют Tim’s Rewards. На Tim Hortons теперь падает «на четвертое место» после таких крупных партнеров Triangle Rewards, как Petro-Canada, RBC и WestJet.

Для клиентов это может стать значительным преимуществом: ежедневная покупка в Tim Hortons начнет учитывать баллы, которые можно обменять на скидки в Canadian Tire — будь то инструменты, товары для сада и террасы, спортивное снаряжение или автосервис.

Некоторые детали пока остаются неизвестными: какие именно позиции меню Tim Hortons будут участвовать в программе и в каком объеме будут начисляться очки CTM. Эти нюансы обещают раскрыть ближе к запуску программы.

В итоге, повседневная покупка кофе и пончиков может вскоре стать не только способом вкусно начать день, но и реальным способом сэкономить на товарах и услугах, необходимых для дома и автомобиля, объединяя два культовых канадских бренда и делая покупки ещё более выгодными.

