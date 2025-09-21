Жители и гости Монреаля приглашаются на бесплатную выставку «Монреаль будущего»

Это уникальная возможность познакомиться с видением развития мегаполиса к 2050 году. На выставке десятки участников представят флагманские проекты, призванные преобразить Большой Монреаль. Посетители увидят макеты, иллюстрации, плакаты и видеоматериалы, отражающие планы по развитию жилья, инфраструктуры, транспорта и экологии.
Особое внимание уделяется новому Плану землепользования и мобильности 2050, который станет основой для градостроительства и организации передвижения в городе в ближайшие десятилетия. Выставка поможет горожанам понять стратегии и инструменты, с помощью которых Монреаль планирует стать более зелёным, инклюзивным и устойчивым.
Режим работы: с 9 утра до 6 вечера каждый день с среды, 24 сентября, по понедельник, 29 сентября. Регистрация не требуется — приходите свободно!
Это событие особенно интересно тем, кто хочет заглянуть в будущее городского развития и узнать, как изменится жизнь в Монреале в ближайшие десятилетия.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG