С 24 по 29 сентября 2025 года жители и гости Монреаля приглашаются на бесплатную выставку «Монреаль будущего», которая пройдёт в Центре мировая торговля (Centre de commerce mondial) по адресу 747, rue du Square-Victoria, рядом с метро Square-Victoria-OACI.

Это уникальная возможность познакомиться с видением развития мегаполиса к 2050 году. На выставке десятки участников представят флагманские проекты, призванные преобразить Большой Монреаль. Посетители увидят макеты, иллюстрации, плакаты и видеоматериалы, отражающие планы по развитию жилья, инфраструктуры, транспорта и экологии.

Особое внимание уделяется новому Плану землепользования и мобильности 2050, который станет основой для градостроительства и организации передвижения в городе в ближайшие десятилетия. Выставка поможет горожанам понять стратегии и инструменты, с помощью которых Монреаль планирует стать более зелёным, инклюзивным и устойчивым.

Режим работы: с 9 утра до 6 вечера каждый день с среды, 24 сентября, по понедельник, 29 сентября. Регистрация не требуется — приходите свободно!

Это событие особенно интересно тем, кто хочет заглянуть в будущее городского развития и узнать, как изменится жизнь в Монреале в ближайшие десятилетия.

