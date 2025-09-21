В Монреале новый мост в микрорайоне Иль-Бизар будет носить имя легендарного хоккеиста Ги Лафлёра

Переименование моста Жак-Бизар в мост Ги Лафлёр было объявлено официально на церемонии в присутствии близких и семьи звезды канадского хоккея. Лафлёр, который прожил почти 30 лет в Л’Иль-Бизар, оставил значительный след не только в хоккее, выиграв пять Кубков Стэнли с Montreal Canadiens, но и в жизни города, будучи доброжелательным и отзывчивым соседом.

Новый мост, строительство которого началось в 2022 году и вот-вот завершается, стал важным элементом развития микрорайона, обеспечивая устойчивую мобильность и безопасность. Это современная инфраструктура с четырьмя полосами для автомобилей — на одну больше, чем у старого моста — с двухсторонней велодорожкой и расширенным тротуаром для пешеходов, что создает комфортное и безопасное пространство для всех жителей.

Мост оснащен новым уличным мебельным оборудованием, включая фонари и цветочные кашпо, а также смотровой площадкой, с которой можно любоваться окрестностями. Использование особо прочных материалов позволяет мосту служить минимум 100 лет — почти в полтора раза дольше, чем предыдущий.

Дополнительные работы по улучшению освещения и модернизации инженерных сетей продолжатся до конца 2025 года. В ближайшие месяцы также будет выполнен перенос кабельных сетей компаний Bell и Hydro-Québec под новый мост.

Новый мост Ги Лафлёр стал символом памяти великого канадского хоккеиста и важным вкладом в развитие района Л’Иль-Бизар, связывая прошлое и будущее Монреаля.

