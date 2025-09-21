Подписаться на рассылку
Здание Hudson’s Bay на улице Сент-Катрин в центре Монреаля вскоре может претерпеть изменения

Виктория Христова Сен 21, 2025 Выбор редакции Оставить комментарий 14 Просмотров

Историческое здание Hudson’s Bay на улице Сент-Катрин в центре Монреаля вскоре может претерпеть грандиозные изменения. Впервые построенное как универмаг Morgan’s в 1891 году, оно прошло несколько этапов расширения и перестройки.

В 1960-х годах здание было приобретено компанией Hudson’s Bay Company, которая стала символом канадской розничной торговли на протяжении многих десятилетий.

Теперь, после объявления банкротства Hudson’s Bay в начале 2025 года и закрытия монреальского магазина в июне того же года, это здание обретает новую значимость. Корпорация James Bay Eeyou и компания JHD Immobilier намерены приобрести этот исторический объект и инвестировать около 400 миллионов долларов в его трансформацию.

По замыслу, здание станет культурным и наследственным центром, включающим музей, посвящённый меховой торговле и многовековому сотрудничеству коренной нации кри с компанией Hudson’s Bay. В проекте также запланирован индейский культурный центр с интерактивными пространствами, магазинами, многофункциональными зонами и гостиничным комплексом.

Данная инициатива призвана стать символом примирения и уважения общей истории, а также новым знаковым объектом центра города Монреаля. Ожидается, что объект откроется в 2029 году при условии получения необходимых разрешений и поддержки правительства на всех уровнях.

Таким образом, бывшее здание Hudson’s Bay сохранит культурное наследие и станет пространством для диалога, встреч и культурного обмена в сердце современного мегаполиса.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

