Банк Канады впервые за шесть месяцев снизил ключевую ставку: банки и заемщики почувствуют перемены

17 сентября Банк Канады объявил о снижении ключевой ставки с 2,75% до 2,5%. Это первая корректировка за полгода — и долгожданная новость для многих заемщиков, особенно тех, кто оформил ипотеку с переменной ставкой или имеет кредиты, зависящие от процентной ставки.

Теперь выплаты по кредитам будут меньше, а за тот же ежемесячный платеж заемщики смогут быстрее погашать основной долг; стоимость ипотечного кредита на 400 000 долларов снизится примерно на 54 доллара в месяц. В долгосрочной перспективе этот скачок может дать экономию в тысячи долларов.

Снижение ключевой ставки — ожидаемый шаг, учитывая замедление экономического роста в стране, повышение безработицы и сохранение инфляции на приемлемом уровне. По словам экспертов, в такой ситуации именно владельцы ипотек с переменной ставкой становятся «главными победителями»: банки пересмотрели процентные ставки сразу после решения финансового регулятора.

Что это значит для желающих взять кредит?

Эксперты отмечают, что скоро вслед за переменными ставками могут снизиться и фиксированные, а сами банки уже предлагают клиентам различные акции и возможность «заморозить» выгодный процент на 120 дней вперёд. Такой подход особенно актуален в динамичных условиях рынка недвижимости Монреаля и Квебека, где активность покупателей остаётся высокой.

Ближайшие перспективы

Аналитики ожидают, что до конца года Банк Канады может снова снизить ставку — следующий пересмотр намечен на 29 октября и 10 декабря. Специалисты рекомендуют держать руку на пульсе и заранее обращаться к кредитному учреждению для гибкого планирования собственных расходов и сделок.

Как это скажется на других продуктах?

Благоприятные перемены коснутся не только ипотек и автокредитов, но и займов с переменной ставкой и кредитных линий: выплаты станут меньше, а погашение будет идти быстрее. В то же время снижение процентной ставки невыгодно для вкладчиков, которые держат деньги на депозитах — доходность по таким продуктам упадет.

В целом новая политика Банка Канады открывает возможности для экономии и выгодных решений на рынке кредитования, а для владельцев жилья ускоряет путь к полной выплате долга.

Facebook I Instagram I Linkedin

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG