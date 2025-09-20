Банк Канады впервые за шесть месяцев снизил ключевую ставку: банки и заемщики почувствуют перемены

Теперь выплаты по кредитам будут меньше, а за тот же ежемесячный платеж заемщики смогут быстрее погашать основной долг; стоимость ипотечного кредита на 400 000 долларов снизится примерно на 54 доллара в месяц. В долгосрочной перспективе этот скачок может дать экономию в тысячи долларов.
Снижение ключевой ставки — ожидаемый шаг, учитывая замедление экономического роста в стране, повышение безработицы и сохранение инфляции на приемлемом уровне. По словам экспертов, в такой ситуации именно владельцы ипотек с переменной ставкой становятся «главными победителями»: банки пересмотрели процентные ставки сразу после решения финансового регулятора.
Что это значит для желающих взять кредит?
Эксперты отмечают, что скоро вслед за переменными ставками могут снизиться и фиксированные, а сами банки уже предлагают клиентам различные акции и возможность «заморозить» выгодный процент на 120 дней вперёд. Такой подход особенно актуален в динамичных условиях рынка недвижимости Монреаля и Квебека, где активность покупателей остаётся высокой.
Ближайшие перспективы
Аналитики ожидают, что до конца года Банк Канады может снова снизить ставку — следующий пересмотр намечен на 29 октября и 10 декабря. Специалисты рекомендуют держать руку на пульсе и заранее обращаться к кредитному учреждению для гибкого планирования собственных расходов и сделок.
Как это скажется на других продуктах?
Благоприятные перемены коснутся не только ипотек и автокредитов, но и займов с переменной ставкой и кредитных линий: выплаты станут меньше, а погашение будет идти быстрее. В то же время снижение процентной ставки невыгодно для вкладчиков, которые держат деньги на депозитах — доходность по таким продуктам упадет.
В целом новая политика Банка Канады открывает возможности для экономии и выгодных решений на рынке кредитования, а для владельцев жилья ускоряет путь к полной выплате долга.
