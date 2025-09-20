Внимание, розыск!

Полиция Монреаля (SPVM) ищет возможных жертв 54-летнего Марка Померанца, задержанного 27 августа по подозрению в сексуальном насилии. Следователи считают, что у подозреваемого, возможно, есть и другие жертвы, особенно среди коренного населения, и призывают всех, кто мог стать свидетелем либо пострадать от подобных инцидентов, обратиться с информацией.

По данным расследования, инцидент произошёл в Дорвале 8 августа около полуночи. Померанц, как утверждается, подошёл к жертве в общественном месте, завоевал её доверие, предложил подвезти на автомобиле. После того как потерпевшая оказалась в уединённом месте, подозреваемый применил угрозы и запугивание, совершив сексуальное насилие, после чего скрылся.

Полиция описывает Марка Померанца как белого мужчину, возраст 54 года, рост 1,75 м, вес 82 кг, с каштановыми волосами и каре-зелёными глазами. Мужчина говорит по-английски. Для помощи в поисках владельца транспортного средства был опубликован снимок автомобиля с номером AMB 68M.

Всех, кто мог стать жертвами или свидетелями действий Померанца, просят обратиться в местный полицейский участок или напрямую в отдел по расследованию сексуального насилия SPVM по номеру 514-799-7225 либо позвонить по номеру 911. Поддержка доступна через организации коренных общин и социальных работников для желающих сопровождения.

Также возможна анонимная и конфиденциальная передача информации через службу Info-Crime Montréal по телефону 514-393-1133 или через онлайн-форму на сайте infocrimemontreal.ca.

