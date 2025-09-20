Проект Монреаль объявил о введении новой меры социальной тарификации

С 2023 года проезд в общественном транспорте Монреаля бесплатен для всех, кому 65 лет и старше. Однако, учитывая рост стоимости жизни и давление на малообеспеченные семьи, партия объявила о сниженной цене на месячные проездные для жителей, чей годовой доход не превышает 30 тысяч долларов.

В рамках социальной тарификации низкооплачиваемые жители смогут покупать месячные проездные по цене студенческого билета — 62,50 доллара в месяц, что позволит экономить около 500 долларов в год в сравнении с обычной стоимостью. По данным Проект Монреаль, около 12% населения города — примерно 175 тысяч человек — смогут воспользоваться этой льготой.

«Мы заботимся о наших людях, — заявил лидер партии Люк Рабуэн. — Для тех, кто испытывает трудности с оплатой счетов, каждый доллар на счету. Социальная тарификация поможет сделать транспорт доступным и справедливым для всех жителей. Монреаль должен быть городом, где каждый может позволить себе жильё и транспорт».

Внедрение социальной тарификации запланировано на следующий срок полномочий партии и обойдётся примерно в 40 миллионов долларов — сопоставимую сумму город ранее выделял на бесплатный проезд для пожилых.

Однако в случае если партия не сохранит власть, оппозиционная Ensemble Montréal одобряет идею, но при условии ответственного финансирования. Лидер партии Сорая Мартинес Феррада подчеркнула, что необходимо предварительно навести порядок в финансах STM (Службы общественного транспорта Монреаля), считая, что за текущие финансовые проблемы ответственна команда Планте-Рабуэн.

Тем не менее бесплатный проезд для пожилых останется при любой администрации.

В целом, социальная тарификация призвана помочь самым уязвимым слоям населения и сделать общественный транспорт более доступным, снижая финансовое бремя на тех, кто в этом больше всего нуждается.

