Женщина c Острова Бизар может провести почти три с половиной года в тюрьме за смертельное ДТП

Женщина из острова Бизард может провести почти три с половиной года в тюрьме за смертельное ДТП с велосипедисткой в Пьерфонде в 2021 году. Кристин Прайд признана виновной в опасном вождении, нетрезвом вождении и уголовной небрежности, повлекшей смерть Ирен Деэм — 50-летней матери троих детей.

На слушаниях по вынесению приговора прокурор Аник Аршамбо потребовал 42 месяца заключения и восьмилетний запрет на вождение. По словам прокурора, несмотря на то, что Прайд предпринимает усилия по борьбе с тревожностью после аварии, серьёзность происшествия требует строгого наказания.

Инцидент произошёл 18 мая 2021 года, когда Прайд, утомлённая после работы, поехала за кофе и в районе l’Anse-à-l’Orme сбила Ирен, которая ехала на велосипеде. Свидетели заявили, что машина двигалась с высокой скоростью — примерно 80 км/ч — и выехала на встречную полосу, врезавшись в велосипедистку. Прайд утверждала, что заснула за рулём.

Суд установил, что женщина принимала лекарство для снижения тревожности перед поездкой и была осведомлена о рисках управления транспортом после приёма препарата. Очевидцы описали сцены после аварии как шоковые — Прайд осталась в машине, плакала и просила помочь пострадавшей.

Защита настаивала на мягком наказании с условным сроком и продлённым испытательным сроком с запретом на вождение, отмечая тяжесть медийного давления, испытываемого обвиняемой.

Судья Деннис Галиацатос отложил вынесение приговора до октября, чтобы подготовить решение на двух официальных языках Квебека — французском и английском.

Семья погибшей выразила надежду, что дело донесёт важное предупреждение — нельзя садиться за руль в состоянии усталости или под влиянием медикаментов, и чтобы все серьёзно относились к безопасности на дорогах.

Этот трагический случай напоминает о необходимости ответственного и внимательного управления транспортом для защиты жизней на улицах.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG