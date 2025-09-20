Проект квартала Намюр-Ипподром будет реализован

Власти Канады и Монреаля объявили о совместных инвестициях в размере 320 миллионов долларов для развития первого этапа проекта квартала Намюр-Ипподром (Namur-Hippodrome). Этот масштабный проект направлен на создание до 20 000 новых жилых единиц, половина из которых будет составлять доступное жильё.

Инвестиции в размере 128,3 миллиона долларов поступают из федерального Фонда жилищной инфраструктуры, а 192,5 миллиона выделяет город Монреаль. Частью финансирования станет создание необходимой инфраструктуры, включая системы питьевой воды, ливневой канализации, очистки сточных вод и другие инженерные объекты. В новую застройку войдут образовательные учреждения, спортивные и культурные центры, библиотеки и медицинские объекты, а также около 14 гектаров общественных зелёных зон и коммерческие площади.

Проект квартала намечает создание своего рода «города в городе» — современного, инклюзивного и экологически устойчивого микрорайона с развитой транспортной сетью, призванной обеспечивать доступность и комфорт для жителей. По словам мэра Монреаля Валери Плант, данный проект отражает стратегию города на ближайшее десятилетие и является шагом к новой эре экологических изменений и доступного жилья.

Тем не менее, мэры Кот-Сен-Люка, Таун-оф-Маунт-Роял и района Сен-Лоран выступают с заявлением, что проект не будет успешным без завершения продления бульвара Кэвендиш. Они считают, что исключение этого ключевого элемента навредит целостности, безопасности и жизнеспособности развития территории. Лидер партии Ensemble Montréal Сорая Мартинес Феррада поддерживает эту позицию, называя Кавендиш «осью» развития жилья, общественного транспорта и устойчивого роста на западном конце Монреаля.

Напомним, что изначально город обязался включить продление Кэвендиш в планы развития квартала, а также в программу капитальных работ на три года, согласно соглашению 2017 года с провинцией. Однако в последние месяцы из источников в городской администрации поступают сведения, что проект продления «снят с повестки».

Местные власти и общественные деятели призывают федеральное, провинциальное и муниципальное правительство скоординировать усилия для включения продления Кавендиш в программу развития квартала Намюр-Ипподром, чтобы обеспечить необходимую транспортную инфраструктуру и успешное будущее нового района.

Согласно планам, строительство первого этапа жилых домов на территории бывшего ипподрома начнётся весной 2026 года, а итоговый срок завершения проекта может занять до десяти лет.

Таким образом, Намюр-Ипподром имеет все шансы стать образцовой моделью устойчивого городского развития, но лишь при условии комплексного подхода к транспортной инфраструктуре, ключевым элементом которой остаётся продление бульвара Кавендиш.

