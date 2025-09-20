Réseau MAclinique расширяет своё присутствие в Монреале, приобретая Brunswick Medical Group на Западном острове

По словам доктора Шанталь Гимон, председателя совета директоров и соучредителя Réseau MAclinique, клиника Brunswick идеально вписывается в общую концепцию сети благодаря современному междисциплинарному подходу. Здесь семейные врачи, специалисты, медсёстры, психологи, стоматологи и другие специалисты работают в тесном сотрудничестве, создавая индивидуальные планы лечения для каждого пациента. Такая интеграция позволяет повысить доступность и координацию медицинской помощи.
Brunswick Medical Group занимает второе место в провинции по количеству доступных приёмов, и теперь вместе с ведущей клиникой сети MAclinique Lebourgneuf укрепляет структуру первичной медицинской помощи на Западном острове.
Преимущества для пациентов включают в себя:
- Встречи в день обращения или на следующий день в большинстве случаев
- Медицинское сопровождение зарегистрированных пациентов
- Быстрый доступ к помощи даже тем, у кого нет семейного врача, особенно в педиатрии и перинатальной помощи
- Поддержка в периоды высокого спроса, например, зимой, когда больницы испытывают перегрузки
- Перенаправление пациентов из отделений неотложной помощи, если госпитализация не требуется
Réseau MAclinique также уникальна тем, что является единственной в регионе сетью, активно принимающей стажёров и ординаторов, внося свой вклад в подготовку новых специалистов.
Доктор Гимон подчеркнула: «Мы здесь, чтобы остаться, и хотим продолжать заботиться о людях этого сообщества, привлекая всё больше врачей и медсестёр и расширяя доступ к медицинским услугам».
Таким образом, приобретение Brunswick Medical Group укрепляет позиции Réseau MAclinique в Монреале и соответствует её миссии — предоставлять интегрированную, современную и доступную медицинскую помощь с учётом вызовов сегодняшней системы здравоохранения.
