Réseau MAclinique расширяет своё присутствие в Монреале, приобретая Brunswick Medical Group на Западном острове

Виктория Христова Сен 20, 2025 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 39 Просмотров

Эта интеграция обеспечит непрерывное медицинское обслуживание для более чем 250 000 пациентов ежегодно и позволит лучше отвечать уникальным нуждам современной системы здравоохранения.

 

По словам доктора Шанталь Гимон, председателя совета директоров и соучредителя Réseau MAclinique, клиника Brunswick идеально вписывается в общую концепцию сети благодаря современному междисциплинарному подходу. Здесь семейные врачи, специалисты, медсёстры, психологи, стоматологи и другие специалисты работают в тесном сотрудничестве, создавая индивидуальные планы лечения для каждого пациента. Такая интеграция позволяет повысить доступность и координацию медицинской помощи.

Brunswick Medical Group занимает второе место в провинции по количеству доступных приёмов, и теперь вместе с ведущей клиникой сети MAclinique Lebourgneuf укрепляет структуру первичной медицинской помощи на Западном острове.

Преимущества для пациентов включают в себя:

  • Встречи в день обращения или на следующий день в большинстве случаев
  • Медицинское сопровождение зарегистрированных пациентов
  • Быстрый доступ к помощи даже тем, у кого нет семейного врача, особенно в педиатрии и перинатальной помощи
  • Поддержка в периоды высокого спроса, например, зимой, когда больницы испытывают перегрузки
  • Перенаправление пациентов из отделений неотложной помощи, если госпитализация не требуется

Réseau MAclinique также уникальна тем, что является единственной в регионе сетью, активно принимающей стажёров и ординаторов, внося свой вклад в подготовку новых специалистов.

Доктор Гимон подчеркнула: «Мы здесь, чтобы остаться, и хотим продолжать заботиться о людях этого сообщества, привлекая всё больше врачей и медсестёр и расширяя доступ к медицинским услугам».

Таким образом, приобретение Brunswick Medical Group укрепляет позиции Réseau MAclinique в Монреале и соответствует её миссии — предоставлять интегрированную, современную и доступную медицинскую помощь с учётом вызовов сегодняшней системы здравоохранения.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

