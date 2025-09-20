Réseau MAclinique расширяет своё присутствие в Монреале, приобретая Brunswick Medical Group на Западном острове

Эта интеграция обеспечит непрерывное медицинское обслуживание для более чем 250 000 пациентов ежегодно и позволит лучше отвечать уникальным нуждам современной системы здравоохранения.

По словам доктора Шанталь Гимон, председателя совета директоров и соучредителя Réseau MAclinique, клиника Brunswick идеально вписывается в общую концепцию сети благодаря современному междисциплинарному подходу. Здесь семейные врачи, специалисты, медсёстры, психологи, стоматологи и другие специалисты работают в тесном сотрудничестве, создавая индивидуальные планы лечения для каждого пациента. Такая интеграция позволяет повысить доступность и координацию медицинской помощи.

Brunswick Medical Group занимает второе место в провинции по количеству доступных приёмов, и теперь вместе с ведущей клиникой сети MAclinique Lebourgneuf укрепляет структуру первичной медицинской помощи на Западном острове.

Преимущества для пациентов включают в себя:

Встречи в день обращения или на следующий день в большинстве случаев

Медицинское сопровождение зарегистрированных пациентов

Быстрый доступ к помощи даже тем, у кого нет семейного врача, особенно в педиатрии и перинатальной помощи

Поддержка в периоды высокого спроса, например, зимой, когда больницы испытывают перегрузки

Перенаправление пациентов из отделений неотложной помощи, если госпитализация не требуется

Réseau MAclinique также уникальна тем, что является единственной в регионе сетью, активно принимающей стажёров и ординаторов, внося свой вклад в подготовку новых специалистов.

Доктор Гимон подчеркнула: «Мы здесь, чтобы остаться, и хотим продолжать заботиться о людях этого сообщества, привлекая всё больше врачей и медсестёр и расширяя доступ к медицинским услугам».

Таким образом, приобретение Brunswick Medical Group укрепляет позиции Réseau MAclinique в Монреале и соответствует её миссии — предоставлять интегрированную, современную и доступную медицинскую помощь с учётом вызовов сегодняшней системы здравоохранения.

