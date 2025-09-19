Отчёт Транспортной безопасности Канады по столкновению поездов в Монреале

Транспортная безопасность Канады (TSB) во вторник обнародовала отчёт, посвящённый аварии на железной дороге в Монреале в ноябре 2023 года, в результате которой пострадали шесть человек. В отчёте подчёркивается, что существует острая необходимость оснащения поездов резервными устройствами безопасности для предотвращения столкновений и сходов с рельсов.

Председатель TSB Йоан Мариэ в ходе пресс-конференции в Оттаве заявил, что поезда необходимо как можно скорее оснастить временными автоматическими системами безопасности, пока не будет внедрена более совершенная система контроля. Инцидент произошёл 21 ноября 2023 года, когда грузовой поезд Canadian National Railway (CN) проигнорировал сигнал ограничения скорости на станции Сент-Леонар–Монреаль-Норд и продолжил движение со скоростью 66 км/ч, хотя сигнал требовал удерживать скорость на уровне 24 км/ч. В результате произошло столкновение с пассажирским поездом Exo, который был неподвижен на станции.

Следователь Люк Регис отметил, что экипаж грузового поезда, предположив, что путь впереди свободен, ускорил движение поезда, не вовремя заметив пассажирский состав в 150 метрах впереди. Несмотря на экстренное применение тормозов, столкновение было неизбежным.

В отчёте также выявлена системная проблема: в отличие от США, где с 2008 года действует система аварийного контроля поездов (Positive Train Control, PTC), которая автоматически останавливает поезд при неподчинении сигналам или превышении скорости, в Канаде такая система до сих пор не внедрена полностью. Вместо этого отрасль полагается лишь на административные меры — инструкции и правила, что делает безопасность по сути зависимой от человека.

TSB также обнаружила, что камеры в кабине механика грузового поезда были умышленно закрыты листами бумаги, что помешало расследованию полностью оценить обстоятельства происшествия. Это первый такой случай в практике TSB.

Представитель CN, Мишель Ханнан, заявила, что компания извлекает уроки из каждого инцидента и сотрудничает с Transport Canada для внедрения более современных систем безопасности, включая расширенный контроль поездов.

Transport Canada заявила, что разделяет стремление повысить безопасность на железных дорогах и в течение 90 дней представит ответ на рекомендации TSB, а также что уже работает над внедрением канадской версии системы расширенного контроля поездов.

Данный инцидент подчёркивает важность ускорения реформ и внедрения современных технологий для предотвращения подобных аварий и обеспечения надежности и безопасности железнодорожных перевозок в Канаде.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG