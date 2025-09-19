Три главных претендента спорят о будущем Монреаля

Во вторник в Монреале прошли первые публичные дебаты главных кандидатов в мэры на выборах 2 ноября. На сцене встретились: Люк Рабуэн (Projet Montréal), Сорая Мартинес Феррада (Ensemble Montréal) и Крейг Сове (Transition Montréal). Несмотря на политические разногласия, все лидеры согласились: городу нужно больше реально учитывать мнение жителей.

Кандидаты отвечали на вопросы горожан о демократии, доступности выборов и участии простых людей в управлении. Новый лидер Projet Montréal Люк Рабуэн подчеркнул: «Общество стало очень поляризованным, особенно в интернете. Мы видим экспорт крайних идей не только с юга, но и у себя дома. Важно создавать пространства для прямого диалога». Рабуэн привёл пример согласовательных встреч по вопросам плотной застройки в своём районе, где удалось найти компромисс между разными интересами. Он позиционирует свою партию как экологичную и социально-прогрессивную, но уверяет, что готов пересматривать непопулярные инициативы предшественников.

Сорая Мартинес Феррада (Ensemble Montréal) настаивала: настоящая демократия — это не «раз в четыре года» и не публичные слушания для 15 участников. Она убеждена: каждый крупный проект требует регулярного вовлечения жителей. «На муниципальном уровне у людей есть возможность напрямую спрашивать у власти — это уникально для города», — говорит Феррада, обещая реформы, сокращение городских расходов и больше открытых консультаций по транспортной, жилищной и социальной политике.

Крейг Сове (Transition Montréal) призвал к реформе всей избирательной системы. Он предложил добиваться разрешения пропорционального голосования с ранжированными бюллетенями (как это уже применяла его бывшая партия). Сове подчеркнул, что реальное участие возможно, только если демократия станет доступнее: «Средняя арендная плата за квартиру — 1930 долларов, при минимальной зарплате остаётся совсем мало на жизнь. Пока город не станет доступнее, политика будет недоступна для большинства».

Все участники дебатов назвали основными проблемами кризис жилья и бездомность, подчеркнув: вовлекать голос бездомных важно не только на словах, но и на практике, например, разрешая использовать адрес организации для регистрации на выборах.

По данным недавнего соцопроса, каждый пятый житель ещё не определился с выбором, а большинство мечтает о новой команде во главе города. Монреальцам предстоит сделать выбор уже 2 ноября — впервые за многие годы без участия действующего мэра. Главные вопросы кампании: доступное жильё, бедность, транспорт и то, как услышать каждого жителя мегаполиса.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG