Скандал на Radio-Canada: журналистка отстранена за антисемитские высказывания

Национальная общественная телерадиокомпания Radio-Canada оказалась в эпицентре скандала после того, как журналистка Элиза П. Серре в ходе эфира на телеканале ICI RDI 15 сентября озвучила ряд высказываний, которые были расценены специалистами и общественностью как антисемитские, ошибочные и предвзятые по отношению к еврейским общинам.

В заявлении Radio-Canada, опубликованном 16 сентября, отмечается, что Серре была временно отстранена от своих обязанностей. «Эти недопустимые комментарии противоречат профессиональным стандартам журналистики и не отражают взглядов и ценностей нашей организации», — говорится в заявлении руководства.

Инцидент стал поводом для широкого осуждения. Министр культуры и идентичности Канады Стивен Гильбо выступил с заявлением, назвав прозвучавшие в эфире слова «опасными антисемитскими шаблонами, которым не место на канадском телевидении». «Когда представители СМИ, обладающие доверием общества, позволяют себе подобные высказывания, они невольно нормализуют ненавистническую риторику», — подчеркнул глава ведомства.

Критике подверглась не только журналистка, но и система редакционного контроля. Центр по делам Израиля и еврейских общин (CIJA) в своём заявлении сообщил, что подобная риторика «едва ли не худшие из антисемитских вымыслов», и выразил надежду на коренную внутреннюю переоценку стандартов безопасности и редакционной этики на Radio-Canada.

Инцидент вызвал волну обсуждений о росте проявлений антисемитизма в Канаде и о том, какие меры должны быть приняты на государственном и корпоративном уровне для предотвращения подобных случаев в будущем. Всплеск ненавистнических инцидентов зафиксирован по всей стране: только в 2024 году организация B’nai Brith Canada зафиксировала более 6200 случаев антисемитизма — абсолютный антирекорд за 43 года наблюдений.

Общественность и профильные организации призывают к ужесточению стандартов редакционной политики, более тщательному мониторингу эфирного контента и системной работе по профилактике ксенофобии и других форм нетерпимости на национальном уровне.

Тема антисемитизма вновь оказалась в центре общественного внимания, напоминая о необходимости поддержки общечеловеческих ценностей, ответственности СМИ и нетерпимости к любой форме дискриминации.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG