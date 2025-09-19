Полиция Монреаля расследует инцидент со стрельбой на территории TMR

Ранним утром в среду, около 4:20, патрульные офицеры получили сообщение о выстрелах в районе Таун-оф-Маунт-Роял.

По прибытию на место происшествия, недалеко от перекрёстка дорог де ла Кот-де-Льесс и Манелла, полицейские обнаружили как минимум одну стреляную гильзу и следы попадания пули в коммерческое здание.

Об инциденте сообщил представитель полиции Монреаля Жюльен Левек: «На месте было найдено не менее одной стреляной гильзы и как минимум одно попадание по зданию». Пострадавших нет, а арестов по факту происшествия пока не совершено.

Для проведения тщательного осмотра и сбора улик полицейские установили вокруг места происшествия охранный периметр. Расследование продолжается, и полиция обращается ко всем, кто мог быть свидетелем событий, с просьбой предоставить информацию.

