Рост цен и повышение зарплат в строительном секторе Квебека: вызовы для подрядчиков и домовладельцев

Стоимость услуг по фундаментам, электрике, сантехнике и строительной структуре в Квебеке выросла в 2025 году на 4,3%, что значительно превышает среднемировой показатель в 1,8% по стране, сообщает Ассоциация профессионалов строительства и жилья Квебека (APCHQ).

Главный подрядчик Филипп Ферри комментирует ситуацию так: «Мы оказались в сложном положении — с одной стороны, заказчики хотят платить как можно меньше, а с другой – занятые субподрядчики требуют высоких цен». Рост зарплат, одобренный в коллективных соглашениях работников строительства — около 200 тысяч человек — также вносит свой вклад. С момента подписания соглашений в 2025 году рабочие получили повышение на 8%, с последующим арбитражем, предусматривающим увеличение от 18% до 24,35% на ближайшие четыре года.

«Мы вынуждены снижать наши прибыли, несмотря на рост издержек», — говорит Ферри, работающий на строительной площадке в Репентиньи. Давид Гулэ, директор экономического отдела в APCHQ, предупреждает о возможных проблемах с учётом продолжающегося роста зарплат в отрасли.

В сфере ремонта жилья в Квебеке цены повысились на 2,3%, тогда как в остальной Канаде рост составил только 1,2%. Такая региональная разница указывает на более сильное давление инфляции в местном рынке ремонта.

Ситуацию усугубляют тарифы и ограничения на ввоз материалов, вызванные таможенными пошлинами, отмечает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (SCHL). Основные факторы роста затрат — цена строительных материалов и сложное регулирование отрасли, подчеркивает представитель Ассоциации строительства Квебека Феликс Реом.

Поддерживая эту точку зрения, генеральный подрядчик из региона Бас-Сен-Лоран–Гаспези, Давид Дюбе, критикует новую нормативную базу, которая, по его мнению, вредит малому и среднему бизнесу. Он также указывает на бюрократию и тяжесть правил безопасности как дополнительные препятствия.

При этом эксперты отмечают, что рост инфляции замедляется, и цены на некоторые материалы, например на древесину, уже пошли на спад. Тем не менее, ситуация требует тщательного мониторинга и адаптации мер поддержки строительного сектора.

Таким образом, строительная отрасль Квебека сталкивается с серьёзными вызовами, связанными с ростом затрат и необходимостью повысить эффективность работы, чтобы сохранить баланс между интересами подрядчиков и потребителей жилья.

