Зарплаты в Квебеке вырастут, но темпы замедляются: прогноз на 2026 год

Виктория Христова Сен 19, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Экономика

Согласно свежему докладу Ордена сертифицированных консультантов по управлению человеческими ресурсами Квебека (CHRA), большинство работодателей провинции планируют повысить зарплаты сотрудникам на 3,2% в 2026 году.

Это уже третий год подряд снижения темпов индексации — после пика в 4,1% в 2023 году средний показатель уменьшался до 3,8% (2024 г.), 3,5% (2025 г.) и теперь ожидается 3,2%. Тем не менее, такие темпы остаются выше прогнозируемых для остальной Канады и выше того, чего ждали сами эксперты.

Как отмечает исполнительный директор Ордена Манон Пуарье, этих 3,2% ожидали меньше, учитывая спад инфляции и уменьшение острой нехватки рабочих кадров: «Мы думали, что рост зарплат не дотянет до 3% после бурного скачка — но рынок всё ещё подогревается конкуренцией работодателей». По её словам, индексация зарплат на уровне выше инфляции даёт реальные доходы работникам — однако динамика роста замедляется. Это связано в том числе с тем, что цены, начиная с 2024 года, уже не растут так быстро, а давление на работодателей снижать кадры уменьшилось. Теперь повышение заработной платы происходит более осторожно и выборочно.

Лучшие и худшие секторы

Среди отраслей наименее динамично будут увеличиваться зарплаты в здравоохранении и социальной сфере — лишь на 2,8%, несмотря на тысячи вакансий. Причиной стала «синхронность» повышения по коллективным договорам, согласованным в 2023 году для всего сектора. В ритейле и оптовой торговле повышение ожидается на уровне 3,1% — несмотря на рост безработицы среди молодежи работодатели продолжают поднимать ставки для привлечения новых сотрудников.

Самый заметный рост — 3,8% — зафиксирован в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве. Как объясняет Пуарье, здесь свою роль сыграли кадровые реформы и изменения регулирования по привлечению временных иностранных работников. Отчасти работодатели стараются сделать эти отрасли более привлекательными, чтобы завлечь новых сотрудников.

Дополнительные тенденции

  • 42% работодателей планируют отдельные, целевые, дополнительные фонды для поддержки зарплат индивидуально — например, для ключевых специалистов или тех, кто ниже рынка по доходу.
  • Заморозка зарплат практически не встречается: лишь 0,4% компаний в Квебеке планируют оставить оклады без изменений.
  • В ряде секторов, связанных с информационными технологиями, научными услугами, строительством и фармацевтикой среднее повышение превышает 3,5%.

Повсеместно темпы роста зарплат в провинции остаются выше, чем по Канаде (средний федеральный прогноз — 3,1%), а регионы вроде Британской Колумбии, Онтарио и Квебека показывают самую высокую динамику.

Так, 2026 год закрепляет новую тенденцию — зарплаты продолжают расти, но всё более осторожно и адресно, подстраиваясь под макроэкономику и реальное давление инфляции.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

