Зарплаты в Квебеке вырастут, но темпы замедляются: прогноз на 2026 год

Согласно свежему докладу Ордена сертифицированных консультантов по управлению человеческими ресурсами Квебека (CHRA), большинство работодателей провинции планируют повысить зарплаты сотрудникам на 3,2% в 2026 году.

Это уже третий год подряд снижения темпов индексации — после пика в 4,1% в 2023 году средний показатель уменьшался до 3,8% (2024 г.), 3,5% (2025 г.) и теперь ожидается 3,2%. Тем не менее, такие темпы остаются выше прогнозируемых для остальной Канады и выше того, чего ждали сами эксперты.

Как отмечает исполнительный директор Ордена Манон Пуарье, этих 3,2% ожидали меньше, учитывая спад инфляции и уменьшение острой нехватки рабочих кадров: «Мы думали, что рост зарплат не дотянет до 3% после бурного скачка — но рынок всё ещё подогревается конкуренцией работодателей». По её словам, индексация зарплат на уровне выше инфляции даёт реальные доходы работникам — однако динамика роста замедляется. Это связано в том числе с тем, что цены, начиная с 2024 года, уже не растут так быстро, а давление на работодателей снижать кадры уменьшилось. Теперь повышение заработной платы происходит более осторожно и выборочно.

Лучшие и худшие секторы

Среди отраслей наименее динамично будут увеличиваться зарплаты в здравоохранении и социальной сфере — лишь на 2,8%, несмотря на тысячи вакансий. Причиной стала «синхронность» повышения по коллективным договорам, согласованным в 2023 году для всего сектора. В ритейле и оптовой торговле повышение ожидается на уровне 3,1% — несмотря на рост безработицы среди молодежи работодатели продолжают поднимать ставки для привлечения новых сотрудников.

Самый заметный рост — 3,8% — зафиксирован в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве. Как объясняет Пуарье, здесь свою роль сыграли кадровые реформы и изменения регулирования по привлечению временных иностранных работников. Отчасти работодатели стараются сделать эти отрасли более привлекательными, чтобы завлечь новых сотрудников.

Дополнительные тенденции

42% работодателей планируют отдельные, целевые, дополнительные фонды для поддержки зарплат индивидуально — например, для ключевых специалистов или тех, кто ниже рынка по доходу.

Заморозка зарплат практически не встречается: лишь 0,4% компаний в Квебеке планируют оставить оклады без изменений.

В ряде секторов, связанных с информационными технологиями, научными услугами, строительством и фармацевтикой среднее повышение превышает 3,5%.

Повсеместно темпы роста зарплат в провинции остаются выше, чем по Канаде (средний федеральный прогноз — 3,1%), а регионы вроде Британской Колумбии, Онтарио и Квебека показывают самую высокую динамику.

Так, 2026 год закрепляет новую тенденцию — зарплаты продолжают расти, но всё более осторожно и адресно, подстраиваясь под макроэкономику и реальное давление инфляции.

