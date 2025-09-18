США предупреждают Канаду о серьёзных последствиях в случае отказа от закупки истребителей F-35

16 сентября 2025 года агентство Reuters сообщило о жёстком предупреждении США в адрес Канады, связанное с пересмотром многомиллиардной сделки на закупку американских истребителей F-35. Ожидается, что окончательное решение по сделке будет принято канадским правительством к 22 сентября.

По словам официального представителя США, отказ от истребителей F-35 поставит под угрозу американо-канадский альянс в рамках NORAD — Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Посол США в Канаде Пит Хекстра подчеркнул, что использование альтернативных типов самолётов нарушит принцип взаимозаменяемости, который является фундаментом безопасности региона. «Если Канада выберет другой тип истребителя, это фундаментально ослабит наш двусторонний пакт», — заявил Хекстра.

Инициатива пересмотра контракта принадлежит премьер-министру Канады Марку Карни и связана с нарастанием напряжённости между Оттавой и администрацией президента США Дональда Трампа, который ввёл ряд торговых пошлин в отношении Канады и не исключал возможность превращения страны в 51-й штат США. Это вызвало опасения среди канадских военных, что зависимость от американских истребителей с проприетарным программным обеспечением и запчастями может стать критической уязвимостью при ухудшении отношений.

Бывшие военнослужащие выражают опасения, что США смогут дистанционно вывести из строя парк F-35 Канады. В то же время, Канада рассматривает шведский истребитель Saab Gripen как более доступную и политически независимую альтернативу. Однако США предупреждают, что содержание различных типов истребителей создаст «логистический кошмар», существенно увеличив расходы на обслуживание, обучение и запчасти.

В сложившейся ситуации Канада стоит перед сложным выбором, который определит дальнейшие отношения с крупнейшим союзником и безопасность воздушного пространства страны.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG