Рост продаж GMC Savana в США и Канаде в 2025 году

Во втором квартале 2025 года в США было продано 7 901 автомобилей GMC Savana — это примерно на 23% больше, чем во втором квартале 2024 года, когда было реализовано 6 401 единица.

За первые шесть месяцев этого года суммарные продажи модели в США выросли примерно на 40% и достигли 10 476 автомобилей.

В Канаде в тот же период было продано 1 382 GMC Savana, что более чем в два раза превышает показатель второго квартала 2024 года (657 автомобилей). За первые шесть месяцев 2025 года продажи в Канаде увеличились примерно на 75% и достигли 2 284 автомобилей.

Стоит подчеркнуть, что GMC Savana продаётся исключительно на рынках США и Канады и не предлагается в Мексике, где концерн General Motors реализует аналогичную по платформе модель — Chevrolet Express.

Рост продаж GMC Savana отражает устойчивый спрос на надёжные коммерческие автомобили и увеличивающуюся популярность этой серии среди бизнес-клиентов и перевозчиков на североамериканском рынке.

