Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Знаменитый французский актёр Жерар Депардье, которому 76 лет, будет судим по обвинению в изнасиловании 29-летней актрисы Шарлотты Арнольд, сообщает агентство AFP со ссылкой на решение следственного судьи.

Обвинения были выдвинуты в 2018 году, спустя несколько дней после предполагаемого нападения, которое, по словам Арнольд, произошло в доме актёра в Париже.

Шарлотта Арнольд выразила облегчение по поводу решения направить дело в суд, отметив, что для неё это важный шаг после семи лет борьбы с травмой и страхом: «Семь лет ужаса и ада… Я думаю, трудно осознать насколько это важно. Я испытываю облегчение».

Сам Депардье категорически отрицает обвинения, утверждая, что отношения с Арнольд были по взаимному согласию. Это дело — часть более широкой серии обвинений в сексуальных домогательствах против актёра. Уже в мае 2025 года Депардье был приговорён к 18 месяцам условного срока по обвинению в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съёмок фильма «Зелёные ставни» в 2021 году. Он подал апелляцию на этот приговор.

Прокуратура Парижа настаивает на наличии серьёзных и подтверждённых доказательств в отношении обвинений. В июне 2023 года между сторонами состоялась очная ставка. По словам прокуратуры, актёр через моральное давление вынудил актрису к сексуальным действиям, когда она находилась в состоянии оцепенения.

Новое судебное разбирательство, как ожидается, станет важным испытанием для известного артиста и серьёзным шагом в борьбе с сексуальным насилием в индустрии развлечений.

