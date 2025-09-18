Средняя стоимость недвижимости на агломерации Монреаля выросла на 12,2%

По данным нового ролика оценки недвижимости, опубликованного городом Монреаль 10 сентября 2025 года, средняя стоимость зданий в агломерации Монреаля за предстоящие три года вырастет в среднем на 12,2%. Это данные, отражающие рынок в целом, но внутри региона наблюдается значительное территориальное разнообразие.

Рейтинг роста стоимости напоминает показатели периода 2020-2022 годов, когда подъем составлял 13,7%, уступая по величине резкому скачку 32,4% 2023-2025 годов. В жилом секторе наблюдается рост стоимости зданий в среднем на 9,8% по состоянию на 1 января 2026 года. Средняя цена кондоминиума составляет около 549 600 долларов, а средняя цена односемейного дома — 927 300 долларов.

В отличие от жилых объектов, стоимость коммерческих зданий выросла на 19,4%. Особенно заметен рост в секторе промышленных зданий — плюс 39%. Торговые центры и коммерческие улицы поднялись в цене на 4,4% и 17% соответственно. Учреждения прибавили 20,2%. Однако офисные помещения пострадали — их стоимость падает на 8,2%, что связывают с ростом популярности удалённой работы, которая снизила спрос на офисные площади.

В плане географии, наибольший рост показали районы Анжу (+22,6%), Ривьер-дез-Прери-Понт-о-Трембл (+21,3%), а также Лашин (+19,9%). Центр города, в частности округ Виль-Мари, заметно «отстаёт» с ростом цен только на 5,8%. В немодельном районе Виль-Мари стоимость квартир поднялась всего на 3,5%, что является самым слабым результатом в Метрополии.

Сами жилые здания в центре, включая офисные помещения, продолжают испытывать давление от тенденций в отношении телеработы и связанных с этим вопросов безопасности.

Агломерация Монреаля — сложный и разнообразный рынок, где в зависимости от района и типа недвижимости наблюдаются разные тенденции роста. Общая стоимость 514 614 единиц жилья оценивается в 610,1 млрд долларов. Данные основаны на рыночных условиях на 1 июля 2024 года.

Нужно отметить, что рост оценочной стоимости не всегда означает прямое повышение налогов — муниципалитеты могут снижать ставки налогообложения, чтобы поддержать налоговую нагрузку на жителей.

Эти оценки важны для понимания тенденций рынка недвижимости в крупнейшем мегаполисе Канады и помогут собственникам и инвесторам ориентироваться в ситуации на ближайшие годы.

