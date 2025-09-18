Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Полиция Монреаля расследует инцидент со стрельбой на территории TMR

Полиция Монреаля расследует инцидент со стрельбой на территории TMR

Виктория Христова Сен 18, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 93 Просмотров

Ранним утром в среду, около 4:20, патрульные офицеры получили сообщение о выстрелах в районе Таун-оф-Маунт-Роял.

По прибытию на место происшествия, недалеко от перекрёстка дорог де ла Кот-де-Льесс и Манелла, полицейские обнаружили как минимум одну стреляную гильзу и следы попадания пули в коммерческое здание.

Об инциденте сообщил представитель полиции Монреаля Жюльен Левек: «На месте было найдено не менее одной стреляной гильзы и как минимум одно попадание по зданию». Пострадавших нет, а арестов по факту происшествия пока не совершено.

Для проведения тщательного осмотра и сбора улик полицейские установили вокруг места происшествия охранный периметр. Расследование продолжается, и полиция обращается ко всем, кто мог быть свидетелем событий, с просьбой предоставить информацию.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*