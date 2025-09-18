Канада инвестирует $370 млн в развитие биотоплива и сельского хозяйства

Премьер-министр Канады Марк Карни 5 сентября объявил о запуске масштабного инвестиционного пакета на сумму $370 млн, направленного на перестройку стратегических отраслей экономики страны и поддержку сельскохозяйственных производителей в условиях торговых ограничений и потери рабочих мест.

По словам Карни, один из ключевых фокусов — стимулирование производства биотоплива и повышение конкурентоспособности канадских производителей рапса. В рамках инициативы будут внесены изменения в регуляторные нормы, касающиеся использования «чистого» топлива, что позволит усилить развитие экологически чистой энергетики.

Правительство временно увеличит лимит кредитования производителей рапса до $500 тыс., а также примет меры по продвижению сельхозпродукции на внутреннем и внешних рынках для поддержки аграрного сектора и отрасли морепродуктов. Планируется продление сроков возврата кредитов и введение субсидий до одного миллиона долларов в различных отраслях экономики, включая сельскохозяйственную.

Эти шаги вписываются в широкую стратегию «Покупай канадское», переходящую от рекомендаций к обязательствам в сфере продвижения национальной продукции.

Канадский совет по свинине (CPC) оценил инициативу правительства как важный и своевременный шаг, направленный на расширение экономических возможностей аграрных производителей. Председатель CPC Рене Руа отметил: «Мы рады продолжить сотрудничество с федеральным и региональными правительствами для укрепления отрасли и увеличения её вклада в экономику страны.»

Таким образом, правительство Канады подтверждает курс на устойчивое развитие агросектора и внедрение «зелёных» технологий, что станет ответом на вызовы мировой экономики и конкуренции.

