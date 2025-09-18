Мужчина, избивший отца еврейской национальности на глазах у детей, признан невменяемым

Серьёзный инцидент, произошедший в Монреале в августе 2025 года, получил неожиданное развитие. 23-летний Серджио Янес Пресиадо, обвинявшийся в избиении отца-хасида на глазах у его трёх маленьких дочерей, был признан судом невменяемым из-за психического расстройства, сообщается со ссылкой на судебные материалы.

Видео с нападением, на котором Пресиадо наносит множественные удары жертве и бросает его кипу в лужу, вызвало широкий резонанс и осуждение в еврейской общине Монреаля. Трёх девочек можно было слышать кричащими во время нападения, что добавило трагичности инциденту.

Первоначально Пресиадо был заключён в психиатрическую больницу для 30-дневного обследования и оценивания его осознанности. После длительных слушаний и изучения отчёта психиатров суд постановил, что из-за шизофрении и бредовых состояний обвиняемый не осознавал последствий своих действий.

Решение вызвало смешанные чувства у семьи пострадавшего. Зев Фельдман, шурин жертвы, отметил опасения по поводу будущего, учитывая, что Пресиадо живёт всего в нескольких кварталах от пострадавшего. Семья опасается, что возможное скорое освобождение обвиняемого может свести на нет месячную терапию детей.

Раввин Саул Эмануэль высказал решительное осуждение по поводу решения суда, назвав его «глубокой несправедливостью», подчёркивая, что такое решение не служит наказанием и не сдерживает рост антисемитизма, который уже угрожает общине.

Пострадавший не присутствовал на слушаниях, так как встреча с обвиняемым была для него слишком тяжёлой. Однако его заявление с описанием эмоционального ущерба было зачитано в суде.

Обвинения в совершении преступления на почве ненависти, рекомендованные полицией, будут рассмотрены в суде дополнительно. Расследование продолжается.

