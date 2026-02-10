10 февраля 1837 года мир потерял одного из своих величайших гениев — Александра Сергеевича Пушкина

«Пушкин был ранен в правую сторону живота; пуля, раздробив кость верхней части ноги у соединения с тазом, глубоко вошла в живот и там остановилась… Общими усилиями усадив его бережно в сани, Данзас приказал извозчику ехать шагом, а сам пошел пешком подле саней…» Из воспоминаний К. Данзаса (в записи А. Аммосова).

» …И Пушкин падает в голубоватый Колючий снег. Он знает — здесь конец… Недаром в кровь его влетел крылатый, Безжалостный и жалящий свинец. Кровь на рубахе… Полость меховая Откинута. Полозья дребезжат. Леса и снег и скука путевая, Возок уносится назад, назад…»

По подсчетам пушкинистов, столкновение с Дантесом было как минимум двадцать первым вызовом на дуэль в биографии поэта.

«Пушкин первый подошёл к барьеру и, остановись, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая,сказал: «Подождите, у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Я часто рассказываю, когда речь заходит о Пушкине, такую историю: Пушкин, бродя по Новочеркасску, зашёл в книжную лавочку Жиркова.

– А есть у вас сочинения Пушкина? – спросил поэт. – Сколько стоит эта книжка?

Торговец заломил непомерно высокую цену, в 4-5 раз превышавшую номинальную.

– Почему так дорого? – улыбаясь, спросил Пушкин.

– А очень уж приятная книжка. Случалось ли вам пить чай без сахара? – вдруг спросил торговец.

– Да ведь это очень неприятно.

– Ну, так вот пойдите домой, возьмите эту книжку и велите налить себе чаю без сахара. Пейте чай и читайте эту книжку – будет так же сладко, как и с сахаром.

Сладко всем нам на протяжении уже двух веков читать великолепные и любимейшие стихи Пушкина, а также его не менее замечательную прозу.

Сегодня на моем фото Усадьба Захарово, находящаяся недалеко от Москвы. Это уголок тишины и покоя, где Пушкин провёл многие свои летние месяцы в детстве. Именно здесь он впитал любовь к природе и народной культуре, которая станет неотъемлемой частью его произведений. Здесь зарождались первые впечатления, которые он позже переложит на страницы своих стихов и прозы.

В день памяти великого поэта вход в музей-заповедник свободный. Сюда Пушкин приезжал на лето к своей бабушке Марии Алексеевне Ганнибал, именно здесь он выучил русский язык.

Сюда приезжают люди, чтобы увидеть, откуда началась великая дорога русского слова, и почувствовать ту атмосферу, в которой рос и воспитывался человек, навсегда изменивший мир литературы.