10 февраля 1837 года мир потерял одного из своих величайших гениев — Александра Сергеевича Пушкина. Ему было всего 37 лет, когда он был смертельно ранен на дуэли с Жоржем Дантесом.
«Пушкин был ранен в правую сторону живота; пуля, раздробив кость верхней части ноги у соединения с тазом, глубоко вошла в живот и там остановилась… Общими усилиями усадив его бережно в сани, Данзас приказал извозчику ехать шагом, а сам пошел пешком подле саней…» Из воспоминаний К. Данзаса (в записи А. Аммосова).
» …И Пушкин падает в голубоватый
Колючий снег. Он знает — здесь конец…
Недаром в кровь его влетел крылатый,
Безжалостный и жалящий свинец.
Кровь на рубахе… Полость меховая
Откинута. Полозья дребезжат.
Леса и снег и скука путевая,
Возок уносится назад, назад…»
По подсчетам пушкинистов, столкновение с Дантесом было как минимум двадцать первым вызовом на дуэль в биографии поэта.
«Пушкин первый подошёл к барьеру и, остановись, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая,сказал: «Подождите, у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел».
Я часто рассказываю, когда речь заходит о Пушкине, такую историю:
Пушкин, бродя по Новочеркасску, зашёл в книжную лавочку Жиркова.
– А есть у вас сочинения Пушкина? – спросил поэт. – Сколько стоит эта книжка?
Торговец заломил непомерно высокую цену, в 4-5 раз превышавшую номинальную.
– Почему так дорого? – улыбаясь, спросил Пушкин.
– А очень уж приятная книжка. Случалось ли вам пить чай без сахара? – вдруг спросил торговец.
– Да ведь это очень неприятно.
– Ну, так вот пойдите домой, возьмите эту книжку и велите налить себе чаю без сахара. Пейте чай и читайте эту книжку – будет так же сладко, как и с сахаром.
Сладко всем нам на протяжении уже двух веков читать великолепные и любимейшие стихи Пушкина, а также его не менее замечательную прозу.
Сегодня на моем фото Усадьба Захарово, находящаяся недалеко от Москвы. Это уголок тишины и покоя, где Пушкин провёл многие свои летние месяцы в детстве. Именно здесь он впитал любовь к природе и народной культуре, которая станет неотъемлемой частью его произведений. Здесь зарождались первые впечатления, которые он позже переложит на страницы своих стихов и прозы.
В день памяти великого поэта вход в музей-заповедник свободный. Сюда Пушкин приезжал на лето к своей бабушке Марии Алексеевне Ганнибал, именно здесь он выучил русский язык.
Сюда приезжают люди, чтобы увидеть, откуда началась великая дорога русского слова, и почувствовать ту атмосферу, в которой рос и воспитывался человек, навсегда изменивший мир литературы.
И сегодня, когда мы открываем томик Пушкина, мы чувствуем тот самый «сахар» — сладость его слов, пронизывающую наши сердца, точно так же, как и два века назад. Его стихи и проза остаются для нас источником вдохновения, красоты и мудрости.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!