Ипотечная ловушка: квебекцы платят цену за низкие ставки пандемии

Давление на домовладельцев нарастает: миллионы квебекцев ждут переоформления ипотеки по ставкам в 4% — вчетверо выше, чем 0,9–1% времён пандемии. Пока ситуация в Квебеке под контролем, но экономисты предупреждают о «финансовом шоке» впереди.

Миллион под ударом

По данным SCHL (Канадское общество ипотечного и жилищного страхования), уже 1,5 млн семей перезаключили ипотеку по повышенным ставкам. Ещё миллион ждёт этого к концу 2026-го. Вице-экономист SCHL Таня Бурassa-Очоа отмечает: просрочки растут, но остаются «исторически низкими».

Пандемические заёмщики — самые уязвимые. Высокий долг плюс резкий скачок ставки грозит жёсткими бюджетными решениями.

Продление срока — спасение с ценой

Чтобы снизить платежи и избежать дефолта, большинство растягивает срок ипотеки — с 25 до 30 лет. Пример от Бурassa-Очоа: ипотека на 400 000$ под 3,5% на 25 лет = 200 600$ переплаты. На 30 лет — уже 246 560$, +46 000$ сверху.

«Легитимно, но бьёт по итоговой стоимости жилья и накоплениям на старость», — подчёркивает эксперт.

Квебек держится, Торонто тонет

В отличие от Ванкувера и Торонто (где кондо подешевели на 20%, а запас новостроек — на 15 лет), Квебек сохраняет стабильность цен на вторичке. Но тревога за «пандемических» покупателей высока — среди них больше всего просрочек.

Совет экспертки: действуйте сейчас

Бурassa-Очоа призывает: свяжитесь с ипотечным советником или Agence de la consommation en matière financière du Canada.

«Не ждите в одиночку — решения есть».

Зима 2026-го станет проверкой: выдержит ли Квебек удар или присоединится к канадскому ипотечному кризису?

