Квебек на перепутье: референдум о суверенитете возвращается в политическую повестку

Квебекцы стоят перед судьбоносным выбором: в ближайшие месяцы вероятность третьего референдума о независимости выше, чем за последние десятилетия. Лидер Parti Québécois (PQ) Поль-Сен-Пьер Пламondon лидирует в опросах за месяцы до октябрьских выборов и обещает провести голосование в первом же мандате.

Политолог Себастьян Даллер из Léger Marketing отмечает смену поколений:

«Бэби-бумеры ушли, теперь лидерами стали поколения X и старшие миллениалы. Это кардинально меняет ландшафт — ждите свежих идей».

Политический контекст осложняется внешними факторами, в первую очередь — президентом США Дональдом Трампом. Даллер прогнозирует его вмешательство:

«США уже вмешиваются в дела Альберты. В Квебеке будет то же. А квебекцы не любят Трампа сильнее, чем другие канадцы».

Премер Квебека Франсуа Лего уже отреагировал на аналогичные выпады: он раскритиковал онтарийского премьера Дага Форда, назвавшего победу PQ «катастрофой».

«Квебекцы не терпят, когда посторонние — будь то Трамп, Форд или кто другой — лезут в наши дела».изкий рейтинг суверенитета

Несмотря на лидерство PQ, поддержка независимости остаётся на уровне 30% по свежим опросам. Кандидат в лидеры CAQ, экс-министр экономики Кристин Фреше́тт, назвала сейчас худшее время для референдума за полвека — из-за глобальной нестабильности.

Молодёжь мыслит иначе. Студенты UQAM Катрин Ламурё-Смидт (юристка) и Леонар Видаль (специалист по коммуникациям) возглавляют коалицию вузов по всей провинции:

«Канада — большая страна, но не может защитить нас от Трампа. Независимый Квебек лучше отражал бы наши интересы», — говорит Ламурё-Смидт.

«Наше движение шире старых кампаний «Oui». Это образование, экология, феминизм — для всех квебекцев», — добавляет Видаль.

Они отвергают пессимизм:

«Изменения рождаются у мечтателей. Не сдаёмся, даже если шансы малы».

Среди молодёжи суверенитет — всё ещё нишевая идея. Но октябрьские выборы решат не только её судьбу, но и курс провинции в целом — на фоне лидерских гонок в CAQ и либералах. Квебек ждёт новая глава: референдум или прагматизм?

