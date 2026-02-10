Протесты по всему Квебеку: «Мы хотим PEQ!»

В центре Монреаля у зданий Министерства иммиграции собрались профсоюзы, мэры и политики. Протесты прошли по всей провинции — от регионов до столицы.
Либеральный депутат Андре Альберт Морин обвинил правящую CAQ в несправедливости:
«Этих людей приглашали сами. У них был путь иммиграции, и PEQ был одним из вариантов. Без консультаций министр всё отменил. Требуем «дедушкину оговорку» немедленно!»
Президент профсоюза CSN Каролин Сенневиль добавила:
«Можно менять правила для будущего, но не в середине игры! Те, кто здесь в хорошей вере, должны остаться».
Мэр Монреаля Сорайя Мартинес Феррада подчеркнула:
«Это была наша проактивная иммиграция рабочей силы. Мы разочарованы».
Министр иммиграции Жан-Франсуа Роберж заявил, что 6300 работников здравоохранения перейдут в новую программу для квалифицированных специалистов. Протестующие считают этого недостаточно.
Активист Флоран Пигейр собирает подписи для судебного иска:
«Это огромный удар. Мы защищаем права иммигрантов».
Мэр Роудона Раймон Ружо говорил за регионы:
«Квебек богаче с этими людьми. Говорю не за Роудон — за всю провинцию. Их нужно оставить!»
Решение особенно ударит по регионам, где иммигранты поддерживают экономику. Протесты подчеркнули раскол: правительство меняет правила, а те, кого звали, рискуют всем.
