Протесты по всему Квебеку: «Мы хотим PEQ!»

В субботу, 7 февраля 2026 года, по Квебеку прокатилась волна протестов против решения правительства закрыть Программу опыта Квебека (PEQ) — упрощённый путь к постоянному резидентству для иммигрантов. Сотни демонстрантов скандировали «Мы хотим PEQ!», требуя сохранить права тех, кто уже в программе.

В центре Монреаля у зданий Министерства иммиграции собрались профсоюзы, мэры и политики. Протесты прошли по всей провинции — от регионов до столицы.

Либеральный депутат Андре Альберт Морин обвинил правящую CAQ в несправедливости:

«Этих людей приглашали сами. У них был путь иммиграции, и PEQ был одним из вариантов. Без консультаций министр всё отменил. Требуем «дедушкину оговорку» немедленно!»

Президент профсоюза CSN Каролин Сенневиль добавила:

«Можно менять правила для будущего, но не в середине игры! Те, кто здесь в хорошей вере, должны остаться».

Мэр Монреаля Сорайя Мартинес Феррада подчеркнула:

«Это была наша проактивная иммиграция рабочей силы. Мы разочарованы».

Министр иммиграции Жан-Франсуа Роберж заявил, что 6300 работников здравоохранения перейдут в новую программу для квалифицированных специалистов. Протестующие считают этого недостаточно.

Активист Флоран Пигейр собирает подписи для судебного иска:

«Это огромный удар. Мы защищаем права иммигрантов».

Мэр Роудона Раймон Ружо говорил за регионы:

«Квебек богаче с этими людьми. Говорю не за Роудон — за всю провинцию. Их нужно оставить!»

Решение особенно ударит по регионам, где иммигранты поддерживают экономику. Протесты подчеркнули раскол: правительство меняет правила, а те, кого звали, рискуют всем.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG