Стивен Гоголев: «Я не чужой человек, я говорю по-русски»

Канадский фигурист Стивен Гоголев, недавно ставший победителем чемпионата Канады по фигурному катанию, рассказал о своём происхождении и семейных корнях. В беседе с изданием, спортсмен отметил, что, хотя он родился и вырос в Канаде, его семья имеет российские корни — родители Гоголева родом из Екатеринбурга.

По словам фигуриста, до семилетнего возраста семья часто ездила между Россией и Канадой, пока окончательно не переехала за океан. «Мы жили на две страны, — вспоминает Гоголев. — Но со временем стало понятно, что обучение и тренировки лучше продолжать в Канаде». Несмотря на это, дома он продолжает говорить по-русски и активно использует язык во время международных соревнований.

В этом сезоне Стивен Гоголев завоевал титул чемпиона Канады-2026, а также вошёл в состав национальной сборной, которая представит страну на зимних Олимпийских играх 2026 года. Сам спортсмен выразил надежду, что за него будут болеть и в России: «Я не чужой человек — у меня с Россией многое связано».

Гоголев считается одним из самых перспективных фигуристов своего поколения. Эксперты отмечают его технику катания, артистизм и сложные прыжковые элементы, благодаря которым он уверенно конкурирует с ведущими спортсменами мира.

