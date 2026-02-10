Трамп вновь показал карту с Канадой, Гренландией и Венесуэлой в цветах США

Оригинальный снимок датируется 18 августа 2025 года и запечатлел встречу Трампа с европейскими лидерами после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. На нём присутствуют премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Саули Ниинистё, генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский. Изначально вместо карты полушария висела карта Украины с отмеченными новыми регионами России.
Это не первый подобный жест Трампа. Он ранее публиковал изображения, где поднимает флаг США над Гренландией, и открыто заявлял о планах купить остров у Дании для усиления контроля над Арктикой. На банкете клуба Alfalfa Трамп уточнил: он не хочет Гренландию как 51-й штат — Канаду предлагает на эту роль, Гренландия станет 52-м, а Венесуэла — 53-м, по данным The Washington Post.
Эксперты связывают такие публикации с новой Стратегией национальной безопасности США от ноября 2025 года, где подчёркивается доминирование в Западном полушарии для противодействия России и Китаю. Профессор Оттавского университета Майкл Уильямс отметил, что Трамп видит соседей не как союзников, а как зоны влияния. В Монреале, где Канада — повседневная реальность, подобные заявления вызывают особый резонанс среди местных жителей и русскоязычной диаспоры.
Белый дом ранее публиковал фото Трампа у карты Гренландии с подписью «Следите за ситуацией», что усилило спекуляции о планах покупки или аннексии. Трамп подчёркивает стратегическое значение этих территорий для нацбезопасности США.
