Индия и Канада договорятся о координации в сфере безопасности

Министерство иностранных дел Индии объявило о договорённостях между Нью-Дели и Оттавой по разработке плана взаимодействия в области национальной безопасности. Итогом стала встреча советника по нацбезопасности Индии Аджита Довалa с канадской коллегой Натали Друэн, прошедшая в Оттаве.

Страны утвердили план укрепления сотрудничества в вопросах национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Каждое государство назначит офицеров связи для оперативного обмена информацией по угрозам взаимного интереса — включая прекурсоры фентанила и транснациональную преступность. Это позволит наладить практическое взаимодействие ведомств и сформировать профессиональные связи.

Переговоры прошли на фоне подготовки к возможному визиту премьер-министра Канады Марка Карни в Индию в начале марта 2026 года. Напряжённость между странами усилилась в 2023 году после обвинений Джастина Трюдо в причастности Индии к убийству сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара — Дели отверг их как абсурдные. В октябре 2024-го последовала взаимная высылка дипломатов, включая верховного комиссара Индии.

Отношения начали улучшаться после победы лидера Либеральной партии Марка Карни на выборах в апреле 2025 года. Новый премьер сделал акцент на прагматичном партнёрстве, что отражено в сегодняшнем заявлении сторон. Эксперты отмечают, что координация по борьбе с наркотрафиком и организованной преступностью отвечает приоритетам обеих стран в условиях глобальных вызовов.

