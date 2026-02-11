Air Canada приостанавливает рейсы в Кубу из-за дефицита авиатоплива

Крупнейший канадский авиаперевозчик Air Canada объявил о полной приостановке полетов на Кубу в связи с острым дефицитом авиатоплива на острове. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник.

Авиакомпания организует специальные пустые рейсы из Канады на Кубу, чтобы эвакуировать около 3000 пассажиров, застрявших там. Большинство из них — туристы, путешествующие по пакетным турам Air Canada Vacations. «Мы приоритизируем возвращение наших клиентов домой в безопасных условиях», — отметили в компании.

Куба уже несколько месяцев борется с хроническим топливным кризисом, усугубленным зависимостью от поставок из Венесуэлы и ограничениями со стороны США. Кубинские власти выпустили NOTAM (уведомление для пилотов), предупредив, что начиная с 10 февраля и как минимум до 11 марта на девяти международных аэропортах — включая Гавану, Варадеро, Кайо-Коко и Ольгин — не будет доступно реактивное топливо Jet A-1. Это затронет всех перевозчиков, как внутренних, так и иностранных.

Для канадских туристов из Квебека и Онтарио ситуация особенно острая: Air Canada обслуживала ключевые маршруты из Монреаля (три рейса в неделю в Кайо-Коко, два — в Варадеро) и Торонто. Полеты в Ольгин и Санта-Клара на зимний сезон отменены полностью.

Global Affairs Canada призывает канадцев, планирующих поездки или находящихся на Кубе, внимательно следить за обновлениями от авиакомпаний. Air Canada автоматически вернет деньги за отмененные вылеты — клиентам не нужно обращаться самостоятельно. Возобновление рейсов в Варадеро и Кайо-Коко ожидается не ранее 1 мая.

В отличие от Air Canada, другие канадские перевозчики реагируют иначе: Transat намерена продолжить полеты с дозаправкой в промежуточных пунктах, WestJet и Sunwing сохраняют расписание до конца февраля с опциями переноса. Air Transat разрешает бесплатные изменения бронирований до 30 апреля.

Этот инцидент подчеркивает растущую уязвимость популярных туристических направлений Карибского бассейна перед глобальными энергетическими вызовами. Для жителей Монреаля, привыкших к зимним «убегами» на кубинские пляжи, это вынужденная пауза в планах.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG