Жители Outremont выстроились «живой цепью» против демонтажа велодорожки

Виктория Христова Дек 6, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 53 Просмотров

В районе Outremont Монреаля десятки активистов образовали человеческую цепь вдоль велодорожки на авеню Lajoie, протестуя против решения муниципалитета заменить её парковочными местами на зимний период.

Акцию организовали Transport Actif Outremont (TAO) и Vélorution Montréal — она прошла на восточно-западной магистрали, проходящей мимо парков и школ.

20 ноября новая мэром района Кэролайн Браун (из партии Ensemble Montréal) объявила о демонтаже участка между авеню Stuart и Outremont до 31 марта. «Из-за многочисленных жалоб жителей и сложностей с уборкой снега возвращаемся к зимнему режиму с парковкой», — пояснила она. Протестующие утверждают, что это вынуждает велосипедистов, включая школьников, возвращаться в общее движение с автомобилями, несмотря на возможность безопасной зимней езды. ​

Представитель TAO Эмануэль Лича назвал решение «глубоко тревожным»: «Первое действие новой администрации — ликвидация одной из немногих защищённых велодорожек Outremont. Просим отменить, обезопасить Lajoie и реализовать план мобильности района». Активисты подчёркивают: дорожка ведёт к линии REM и служит школьным коридором — утром ею пользуются десятки семей.

 

Основатель Vélorution Монреаль Жюlien Ганьон-Уеллетт заявил: «Мы не можем просить детей делить дорогу с машинами ради парковки. Это решение ставит жизни под угрозу». Под прицелом и другие пути — Hochelaga, Atataken и Berri. Протест — часть кампании за сохранность сети велодорожек после выборов.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

