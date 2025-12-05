Тренер по хоккею стал героем: спас пожилую слепую пару из горящего дома в Pincourt

В субботу, 29 ноября 2025 года, тренер детской хоккейной команды U-11 Эрик Фицджеральд вёз сына и другого игрока домой с тренировки по 8-й авеню в Pincourt, на западной окраине Монреаля.

Заметив густой дым, электрик по профессии сразу заподозрил пожар в доме и остановился. Вместе с соседкой они отыскали источник: дым валил из чердака и гостиной жилого дома.

Фицджеральд позвонил в 911 и они начали стучать в дверь «изо всех сил», чтобы проверить, есть ли кто внутри. Слепая 84-летняя Ярмила Пика вышла и призналась, что не знала о пожаре — дымовой детектор в доме не сработал. «Я сказал ей, что нужно немедленно уходить, вывел и усадил в свой грузовик», — вспомнил тренер. Затем он вернулся за 87-летним мужем Ярмилы, Яном Пикой, которого помогал эвакуировать другой сосед.

Убедившись, что в доме никого больше нет, Фицджеральд передал супругов пожарным. Дочь пары, Ханна Пика, назвала его настоящим героем: «Это был коллективный усилие сообщества — все сделали максимум, и я рад был помочь». Капитан пожарной профилактики Pincourt Николя Демуртас похвалил действия тренера: «Мы сразу перешли к тушению, не тратя время на эвакуацию. Он поступил правильно, облегчил нашу работу».

Дом сильно повреждён, супруги Пика временно живут в отеле и восстанавливаются. Демуртас отметил, что возвращение домой займёт недели или месяцы. Фицджеральд скромно добавил: «Я просто оказался в нужном месте в нужное время и рад помочь». Жители Pincourt благодарны за пример взаимопомощи в районе.

