Просрочки по ипотеке в Канаде впервые снизились за три года, несмотря на рост долгов

Канадское агентство по жилищному строительству и ипотеке (SCHL/CMHC) сообщило в среду, что доля ипотечных заёмщиков, задерживающих платежи, снизилась впервые за три года.

Национальный уровень просрочек по ипотеке во втором квартале составил 0,22 %, что меньше по сравнению с 0,23 % в первом квартале.

Тем не менее, в отдельных регионах тенденция остаётся тревожной: просрочки продолжают расти в Онтарио и Британской Колумбии, особенно в крупных урбанистических центрах.

Рост просрочек продолжается, хотя и медленно

За последние годы доля домовладельцев, отстающих более чем на 90 дней по ипотечным платежам, неуклонно увеличивалась — с 0,14 % в 2022 году. Это связано с тем, что всё больше канадцев вынуждены продлевать свои ипотечные договоры по значительно более высоким ставкам.

SCHL предупреждает, что несмотря на первые признаки облегчения, кризис ещё далеко не завершён.

Региональные различия

Снижение национального показателя в значительной степени обусловлено улучшением ситуации в:

Атлантических провинциях ,

Квебеке ,

Провинциях Прерий.

В то же время в Онтарио наблюдается противоположная динамика. В Большом Торонто просрочки выросли на 60 % по сравнению с прошлым годом, достигнув 0,24 % во втором квартале.

Впереди — волна удорожающих продлений ипотек

Несмотря на некоторое снижение базовых ставок, SCHL подчёркивает, что основной удар по домохозяйствам ещё впереди.

Ожидается, что:

Более 750 000 ипотек будут продлены на более высоких ставках во второй половине текущего года.

Ещё 1,15 миллиона — в 2026 году.

Эта волна продлений может усилить финансовое давление на семьи, особенно в дорогих регионах Онтарио и Британской Колумбии.

Рост ставок — ключевой фактор

По данным SCHL, средняя ставка по пятилетнему фиксированному ипотечному кредиту без страхования составляла:

2,36 % в июле 2020 года ,

3,95 % в июле 2024 года.

Таким образом, многие заёмщики сталкиваются почти с удвоением стоимости финансирования при продлении ипотек, что способствует росту риска просрочек.

