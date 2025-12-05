Волна взломов в West Island: жители Dollard-des-Ormeaux в тревоге

В последние дни West Island, особенно Dollard-des-Ormeaux (DDO), охвачена серией дерзких взломов домов. Только в пятницу вечером пострадали как минимум восемь домов в DDO, как сообщили офицеры полиции Монреаля (SPVM).

Для патрулирования разных районов были задействованы три отдельные группы сотрудников, но один из жителей отметил, что на вызов в службу 9-1-1 им потребовалось более двух часов.

В одном из случаев грабители сорвали главную панель охранной сигнализации, проникли через окно спальни хозяев и перевернули дом вверх дном. В субботу попытки угона автомобилей продолжились в восточной части Pierrefonds — об этом сообщают многочисленные посты в соцсетях. Видеонаблюдение с частного дома на пересечении Andras и Ceres неподалёку от Sunnybrooke запечатлело подозреваемого, пытавшегося вскрыть три машины и фургон на подъездной дорожке.

Жители DDO и Pierrefonds просят оставаться бдительными и сообщать о любых подозрительных лицах или действиях властям. В 2023 году было рассказано о создании обновлённой программы соседского наблюдения в DDO, которая привела к снижению преступности на 20 процентов. Аналогичные инициативы с использованием современных технологий распространились по другим муниципалитетам West Island, способствуя падению числа взломов.

С 2011 года Facebook-группа “West Island Watch” служит виртуальной платформой соседского дозора, где жители делятся информацией о преступлениях в районе. Полиция SPVM подчёркивает важность оперативных сообщений для предотвращения инцидентов.

