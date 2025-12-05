Банк Laurentian делят и продают: коммерция — Fairstone за $1,9 млрд, розница — National Bank

Банк Laurentian (основан более 175 лет назад) объявил о разделении и продаже: коммерческие операции уходят к Fairstone Bank of Canada, а розничный бизнес и малый/средний бизнес — к National Bank of Canada по номинальной стоимости активов. Это завершает годы попыток реструктуризации или поиска покупателя, удовлетворившего акционеров.

Президент Laurentian Эрик Пrowост останется CEO коммерческого подразделения, штаб-квартира — в Монреале, бренд сохранится под Fairstone. Фокус — на кредитах для недвижимости, финансировании запасов/оборудования, посредничестве и рынках капитала. «Союз с Fairstone ускорит рост специализированного бизнеса», — отметил Пrowост. Клиенты розницы получат лучшие услуги и технологии от National Bank, отстававшего в цифровизации (мобильное app запустили недавно).

Сделка повлияет на большинство из 2715 сотрудников: 57 филиалов в Квебеке закроются, персонал не перейдёт автоматически, но сможет подать на вакансии в National Bank. Fairstone заплатит C$40,50 за акцию (премия 20% к цене 1 декабря), требует 2/3 голосов акционеров. Caisse de dépôt et placement du Québec (8% акций) поддержала сделку.

National Bank расширит базу: $3,3 млрд розничных кредитов, $7,6 млрд депозитов, $800 млн кредитов МСБ и $600 млн депозитов. Аналитик Jefferies Джон Айкен назвал сделку выгодной: National получает активы без «наследия» филиалов. Fairstone (после слияния с Home Trust) вырастет до 2 млн клиентов и 255 филиалов.

Сделка ожидается к концу 2026 года после одобрения регуляторов. Laurentian фокусируется на коммерции, избегая розничных вызовов.

