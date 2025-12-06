Четвёртая забастовка механиков STM отложена на два дня из-за судебного решения

Транспортное агентство Монреаля (STM) объявило об отсрочке начала четвёртой забастовки своих 2400 механиков на два дня.

Суд установил, что уведомление от 27 ноября о «забастовке сверхурочных» с 9 декабря по 11 января не соответствовало нормам из-за проблем с датами.

Профсоюз механиков, входящий в CSN, подал новое уведомление в понедельник вечером. Вместо 9 декабря акция стартует 11 декабря и продлится до 11 января. Формат — отказ от сверхурочных работ, что замедлит ремонт и обслуживание транспорта. Предыдущее уведомление действовало с 31 октября по 28 ноября (приостановлено 12 ноября), но новое подали слишком поздно — 27 ноября.

Суд Tribunal administratif du travail (TAT) постановил: для новой акции требовалось ждать окончания срока предыдущей. STM подтверждает: автобусы и метро будут ходить по графику, но возможны задержки из-за длительности акции. Паратранзит не затронут. Это уже четвёртая забастовка механиков в 2025 году после акций в июне, октябре и ноябре. Профсоюз требует улучшения условий и зарплат, обвиняя STM в затягивании переговоров. TAT определит минимальные услуги перед стартом.

