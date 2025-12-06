Подписаться на рассылку
Новости Четвёртая забастовка механиков STM отложена на два дня из-за судебного решения

Виктория Христова Дек 6, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 61 Просмотров

Транспортное агентство Монреаля (STM) объявило об отсрочке начала четвёртой забастовки своих 2400 механиков на два дня.

Суд установил, что уведомление от 27 ноября о «забастовке сверхурочных» с 9 декабря по 11 января не соответствовало нормам из-за проблем с датами.

Профсоюз механиков, входящий в CSN, подал новое уведомление в понедельник вечером. Вместо 9 декабря акция стартует 11 декабря и продлится до 11 января. Формат — отказ от сверхурочных работ, что замедлит ремонт и обслуживание транспорта. Предыдущее уведомление действовало с 31 октября по 28 ноября (приостановлено 12 ноября), но новое подали слишком поздно — 27 ноября.

 

Суд Tribunal administratif du travail (TAT) постановил: для новой акции требовалось ждать окончания срока предыдущей. STM подтверждает: автобусы и метро будут ходить по графику, но возможны задержки из-за длительности акции. Паратранзит не затронут. Это уже четвёртая забастовка механиков в 2025 году после акций в июне, октябре и ноябре. Профсоюз требует улучшения условий и зарплат, обвиняя STM в затягивании переговоров. TAT определит минимальные услуги перед стартом.

 

